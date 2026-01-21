Digital Realty 进入马来西亚，强化东南亚数字骨干网络

收购位于马来西亚赛城 (Cyberjaya) 的高互联数据中心，将 PlatformDIGITAL® 扩展至东南亚增长最快的数字市场之一

Digital Realty 新近收购的 TelcoHub 1 数据中心位于马来西亚赛城 (Cyberjaya)，是该国规模最大的暗光纤互联枢纽之一，拥有超过 6,000 条光纤芯，并接入 40 多家网络服务提供商

得克萨斯州奥斯汀, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的云与运营商中立数据中心、托管与互联解决方案提供商 Digital Realty (NYSE: DLR) 今日宣布已签署协议，计划通过收购 CSF Advisers 进军马来西亚市场。CSF Advisers 拥有位于赛城 (Cyberjaya) 的 TelcoHub 1 数据中心，该中心是大吉隆坡地区最成熟的数据中心枢纽之一。Digital Realty 进军马来西亚市场，将进一步拓展其在东南亚的平台布局，并强化其支持该地区数字基础设施快速发展的承诺。

TelcoHub 1 为一座已投运的 1.5 兆瓦数据中心，被认为是马来西亚最大的暗光纤互联枢纽之一，设施内汇聚超过 6,000 条区域与长距离光纤芯。peeringdb.com 数据显示，该数据中心亦是网络密度最高的数据中心之一，汇聚 40 多家网络服务提供商，并可接入 AWS、Google、MY IX 和 DE-CIX ASEAN 等关键平台。除 TelcoHub 1 外，Digital Realty 还计划收购毗邻土地，该地块可承载高达 14 兆瓦的 IT 负载，为未来扩容预留充足空间。

上述收购预计将于 2026 年上半年完成，但仍需满足惯例交割条件。

在此基础上，马来西亚园区将纳入 PlatformDIGITAL®（Digital Realty 全球数据中心平台），使客户能够在统一、安全、互联的环境中部署基础设施，以应对数字化与 AI 驱动工作负载的规模化增长。Digital Realty 计划将其互联与编排解决方案 ServiceFabric® 引入该园区，为客户提供全球连通能力，并更灵活地管理其区域内的数字基础设施。

这些能力相互叠加，不仅发挥了 CSF 既有优势，还通过在东南亚提供互补的容量和互联服务，提升了 Digital Realty 支持本地客户及立足新加坡、业务覆盖区域市场的企业的能力。

Digital Realty 亚太区董事总经理兼负责人 Serene Nah 表示：“随着超大规模云服务商、企业及平台持续扩张，基础设施需求也不断演进——向更高韧性、更强互联以及更好应对复杂工作负载的方向发展，马来西亚在本地区数字生态系统中正扮演着日益重要的角色。我们进入马来西亚市场，将把全球平台、运营经验及长期投资理念带入本地，助力国家实现数字化愿景，同时推动区域基础设施建设朝着面向未来的方向发展。”

收购完成后，CSF Advisers 主席兼首席执行官 Billy Lee 将携本地管理团队及 40 多名专业人才加入 Digital Realty。他们的专业经验将为支持 CSF 多元化客户群（涵盖企业、云服务及数字服务提供商）发挥关键作用。Digital Realty 计划逐步扩充本地团队，以支撑未来业务增长及运营规模化。

“马来西亚目前正处于数字基础设施的持续扩张阶段，全国数据中心总容量预计将从 2025 年的 1.26 吉瓦增至 2030 年的 2.53 吉瓦1。这一持续扩张主要受云服务需求增长、AI 应用加速、稳健互联基础设施建设及利好政策共同推动。”Lee 表示， “我们很高兴加入 Digital Realty，并希望此次收购能够增强为客户提供的连接解决方案，支持本地人才发展，同时助力马来西亚数字基础设施生态系统的日益成熟。”

Digital Realty 进入马来西亚，将凸显其在该国的长期投资承诺，并进一步巩固马来西亚作为面向东南亚、提供互联、安全且符合主权合规要求的数字基础设施的可信目的地。可持续发展将是重点方向。Digital Realty 将与马来西亚政府及行业相关方紧密合作，支持国家数字战略，并推动符合当地法规与长期环境目标的节能型数据中心实践。

Digital Realty 向马来西亚扩张，将建立在其已在新加坡与雅加达布局的东南亚业务基础之上。公司将继续评估在该地区扩展容量、能力与合作伙伴关系的机会，以契合其更广泛的区域战略。

1 数据来源：Asia Pacific Data Center Association 报告 (2025 年 7 月)

