Digital Realty 進軍馬來西亞，增強東南亞的數碼骨幹

透過收購賽城一座高度連通的數據中心，PlatformDIGITAL® 得以進駐東南亞其中一個增長最快的數碼市場

Digital Realty 新收購的 TelcoHub 1 數據中心，雄踞馬來西亞賽城，為國內頂級暗光纖互連樞紐，坐擁逾 6,000 光纖核心，匯聚超過 40 間網絡服務供應商

德州奧斯汀, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的雲端及電訊商中立數據中心、託管與互連解決方案供應商 Digital Realty (NYSE: DLR) 今天宣佈，計劃透過簽訂協議收購 TelcoHub 1 數據中心東主 CSF Advisers，正式進入馬來西亞市場。該數據中心位於賽城，是大吉隆坡地區享負盛名的數據中心樞紐。Digital Realty 擴展至馬來西亞市場，既延展其東南亞平台版圖，亦進一步鞏固其對支援該區對數碼基礎設施日益增長需求的承諾。

TelcoHub 1 為一座營運中的 1.5 兆瓦數據中心，堪稱馬來西亞一大暗光纖互連樞紐，承接超過 6,000 條地區與長途光纖核心。根據 peeringdb.com 所指，這同時是其中一間網絡最為密集的數據中心，匯集逾 40 間網絡服務供應商，並可存取 AWS、Google、MY IX 及 DE-CIX ASEAN 等重要平台。連同 TelcoHub 1，Digital Realty 亦已同意收購鄰近土地。該土地可支援高達 14 兆瓦的資訊科技 (IT) 負載，為未來擴展預留清晰容量。

此等收購預計於 2026 年上半年完成，其須符合慣常成交條件。

在此基礎上，馬來西亞園區將整合至 Digital Realty 的全球數據中心平台 PlatformDIGITAL®，讓客戶能在數碼及人工智能 (AI) 推動工作負載擴展之際，於貫徹一致、互聯互通的安全環境中部署基礎設施。Digital Realty 打算於園區引入其互連與協調解決方案 ServiceFabric®，讓客戶獲享全球連接，同時可靈活管理區內的數碼基礎設施。

在種種能力結合之下，既發揮了 CSF 的現有優勢，亦讓 Digital Realty 能夠加強支援本地客戶及以新加坡為基地的區域組織，發揮東南亞各地互補容量及連通網絡的力量。

Digital Realty 董事總經理兼亞太區主管 Serene Nah 稱：「隨著超大規模業者、企業及平台的擴張，以及基礎設施需求亦演進為追求更強韌、更互連、更能迎接複雜工作負載之際，馬來西亞於地區數碼生態系統中的角色日益舉足輕重。本公司進軍馬來西亞，將為當地市場帶來我們的全球平台、營運專業知識及長線投資策略，支持馬來西亞數碼宏圖，並協助建構未來地區基礎設施的發展藍圖。」

待收購完成，CSF Advisers 主席兼行政總裁 Billy Lee 以及本地領導團隊與超過 40 名專業技術人才，將一同加入 Digital Realty。眾人的專業才智結合相融，將成為支援 CSF 旗下企業、雲端及數碼服務供應商等多元客戶群的重要助力。Digital Realty 計劃不斷擴充本地團隊，為未來增長及營運規模提升儲備人才。

Lee 說：「馬來西亞正處於數碼基礎設施的持續擴張階段，數據中心總容量預計將從 2025 年的 1.26 吉瓦增至 2030 年的 2.53 吉瓦1。此股擴張氣勢不減，實由雲端服務需求攀升、人工智能進程加速、連通基礎設施穩固及政府政策支援共同帶動。我們很高興加入 Digital Realty，並希望此收購能夠提升我們為客戶提供的連通解決方案，支持本地人才發展，並為馬來西亞日趨成熟的數碼基礎設施生態系統作出貢獻。」

Digital Realty 進入馬來西亞市場，彰顯其長遠投資承諾，並進一步樹立馬來西亞在東南亞擔當互聯互通、主權就緒的安全數碼基礎設施的可信地位。可持續發展乃關鍵重點，Digital Realty 將與馬來西亞政府及業界持份者共同支持國家數碼優先策略，推進節能數據中心實踐，以符合本地法例及長遠環保目標。

Digital Realty 擴張至馬來西亞，將以其在新加坡及雅加達的既有東南亞佈局為基礎。公司將繼續評估在區內擴展容量、能力及合作夥伴的機遇，這與其更宏觀的地區策略保持一致。

