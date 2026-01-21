Mise à disposition des documents préparatoires relatifs à l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 février 2026

Vitry-le-François, France (21 janvier 2026, 18h00 CEST) -

Haffner Energy (code ISIN : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF) (la « Société ») rappelle à ses actionnaires qu’une assemblée générale ordinaire des actionnaires (« l'Assemblée Générale ») de la Société se tiendra le mercredi 4 février 2026 à 09h00 au siège social de la Société, 2, Place de la Gare, 51300 Vitry-le-François.

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée, a été mis en ligne sur le site du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » le 12 janvier 2026 (bulletin n°5).

A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote à distance, avant l’Assemblée Générale :

soit en adressant une procuration à la Société,

soit en votant par correspondance, en utilisant le formulaire disponible sur https://www.haffner-energy.com/ selon les modalités indiquées dans l’avis de réunion paru le 12 janvier 2026 au BALO.

Tous les documents relatifs à cette Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site internet de la Société rubrique Investisseurs / Assemblées Générales ou sont disponibles sur simple demande auprès de la Société.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, et ce jusqu’au cinquième jour inclus avant l’Assemblée Générale, demander à la Société de lui envoyer les documents prévus aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du code de commerce. En cas de demande expresse, cet envoi pourra être effectué par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture par leur intermédiaire habilité, d’une attestation d’inscription en compte ;

tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du code de commerce au siège de la Société.





A propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise spécialisée dans le domaine des biocarburants durables. Dotée de 32 ans d’expérience, elle a développé une expertise de décarbonation de la mobilité et de l'industrie par la production de biocarburants renouvelables compétitifs. Sa technologie innovante et brevetée de thermolyse de biomasse permet de produire du Carburant d’Aviation Durable (SAF), ainsi que du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables. L'entreprise contribue également à la régénération de la planète grâce à la coproduction de CO2 biogénique et de biochar. Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISINcode : FR0014007ND6 – Ticker : ALHAF).

Pour plus d’informations : http://www.haffner-energy.com

Contact investisseurs

investisseurs@haffner-energy.com

Pièce jointe