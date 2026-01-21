OSE Immunotherapeutics salue l'octroi de la désignation de médicament orphelin par la FDA du pegrizprument (VEL-101)

Nantes, le 21 janvier, 18 heures - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo : OSE) prend aujourd’hui acte de l’annonce faite par son partenaire Veloxis Pharmaceuticals, Inc. selon laquelle la U.S. Food and Drug Administration (FDA) a accordé la désignation de médicament orphelin au pegrizeprument (VEL-101) pour la prévention du rejet d’organe chez les patients subissant une transplantation hépatique.

Pegrizeprument (également connu sous le nom de VEL-101) est un fragment d’anticorps monoclonal immunomodulateur innovant en développement, initialement découvert et développé par OSE Immunotherapeutics et licencié à Veloxis en 2021 pour toutes les indications liées à la transplantation. Veloxis est responsable du développement mondial, de la fabrication et de la future commercialisation du produit.

« Cette désignation souligne le besoin d’options améliorées en transplantation d’organes solides et constitue une étape importante dans le développement du pegrizeprument. Nous félicitons Veloxis pour cette réalisation, qui met en évidence le potentiel de cette approche thérapeutique innovante », a déclaré Sonya Montgomery, Chief Development Officer, OSE Immunotherapeutics.

ORPHAN DRUG DESIGNATION

La désignation de médicament orphelin de la FDA accorde le statut orphelin aux médicaments et produits biologiques expérimentaux visant à prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies rares et des affections médicales touchant moins de 200 000 personnes aux États-Unis. Cette loi encourage le développement de traitements pour les patients atteints de maladies rares, dont les pathologies sont traditionnellement sous-traitées.

À PROPOS DE PEGRIZEPRUMENT

Pegrizeprument est un fragment d’anticorps monoclonal pégylé qui se lie à CD28 et bloque la co-stimulation des cellules T effectrices médiée par CD28, sans bloquer CTLA-4, une protéine importante présente à la surface des cellules T et qui contribue naturellement à réguler les réponses immunitaires de l’organisme. VEL-101 devrait donc avoir un double mécanisme d’action : directement, il bloque l’activation des cellules T médiée par CD28 ; indirectement, il permet les fonctions immunosuppressives médiées par CTLA-4. Pegrizeprument est actuellement en développement pour prévenir le rejet après une transplantation rénale (NCT07290777).

Pegrizeprument, également connu sous les noms VEL-101 et FR104, a été licencié par Veloxis Pharmaceuticals, Inc. auprès d’OSE Immunotherapeutics en avril 2021. Dans le cadre de l’accord de licence, Veloxis Pharmaceuticals, Inc. a obtenu les droits mondiaux de développer, fabriquer et commercialiser pegrizeprument pour toutes les indications de transplantation.

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com. Cliquez et suivez-nous sur Linkedln.

