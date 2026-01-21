Canadian Soccer Business annonce un nouveau partenariat avec EB Games Canada en soutien de Canada Soccer et de la Première Ligue canadienne





TORONTO, 21 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canadian Soccer Business (CSB) a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat de plusieurs années avec EB Games Canada, accueillant le plus important détaillant de jeux vidéo au pays dans l’écosystème du soccer canadien en soutien de Canada Soccer et de la Première Ligue canadienne (PLC).

Ce partenariat positionne EB Games Canada à titre de détaillant de jeux vidéo exclusif et officiel de Canada Soccer et de la Première Ligue canadienne, reflétant une conviction partagée dans la puissance de la communauté et de la participation. Rassemblant les organisations concentrées à réunir les gens par les jeux qu’ils aiment, la collaboration engagera les partisans de partout au pays par des initiatives conçues pour célébrer les relations locales, la créativité et une passion partagée, en plus d’étendre la présence du soccer canadien au-delà des jours de match dans les moments, les espaces et les conversations culturels qui entourent le sport.

« EB Games Canada est une marque profondément enracinée dans la communauté, la créativité et dans une passion et des valeurs communes qui se trouvent au cœur du soccer canadien, indique Michael Beckerman, chef des affaires commerciales à Canadian Soccer Business. Ce partenariat tient compte d’une conviction partagée dans la puissance du jeu et de la participation pour rassembler les gens, en plus de créer des occasions considérables pour le niveau de base jusqu’aux matchs professionnels et internationaux, de pouvoir être en relation avec les partisans de façon authentique et durable à travers le pays ».

EB Games Canada est depuis longtemps un lieu de rassemblement à travers le pays pour les partisans et les communautés bâties autour du jeu et de la culture. Ce partenariat créera de nouvelles occasions d’être en relation avec les partisans existants tout en invitant de nouveaux auditoires à entrer en lieu avec Canada Soccer et la Première Ligue canadienne de façon accessible et authentique.

« Chez EB Games Canada, nous croyons profondément à la puissance du jeu pour rassembler les gens et ce même sentiment de communauté vit au cœur du soccer canadien, affirme Jim Tyo, président d’EB Games Canada. Ce partenariat avec Canada Soccer et la Première Ligue canadienne nous permet d’appuyer la croissance permanente du sport à l’échelle nationale, tandis que notre commandite de maillot du FC Supra du Québec représente un investissement significatif dans le sport professionnel au pays. Nous sommes fiers d’entrer en relation avec les partisans de façon authentique, tout en contribuant à l’établissement d’un avenir solide pour le soccer au Canada ».

EB Games Canada deviendra le commanditaire de maillot du FC Supra du Québec, le plus récent club à rejoindre la Première Ligue canadienne, marquant un investissement d’envergure dans le sport professionnel canadien.

Le partenariat crée aussi des occasions pour EB Games Canada d’entrer en relation avec les partisans par des événements et des expériences de Canada Soccer dans le cadre d’une période charnière dans la croissance permanente et la visibilité du sport à l’échelle nationale.

Cette collaboration tient compte de la vision de Canadian Soccer Business de rassembler la communauté du soccer canadien, solidifiant le sport par la culture, les relations et la croissance à long terme.

« Nous sommes très heureux d’accueillir EB Games Canada au sein de la famille de partenaires de Canada Soccer, indique Dominic Martin, directeur du marketing à Canada Soccer. Ce partenariat nous aidera à être en relation avec les partisans où se trouvent leurs intérêts, au croisement du jeu, de la communauté et du sport, tout en créant de nouvelles façons engageantes pour les partisans de partout en pays d’être en relation avec Canada Soccer et le sport qu’ils aiment ».

À propos de Canadian Soccer Business

Canadian Soccer Business (CSB) représente une gamme d'actifs nationaux de premier plan qui se trouvent au cœur du soccer au Canada. Ceci comprend la représentation de tous les partenariats d'affaires et droits média (diffusion et distribution) en lien avec les actifs principaux de Canada Soccer, notamment l'équipe nationale masculine, l'équipe nationale féminine et le Championnat canadien TELUS, ainsi que tous les droits associés à la Première Ligue canadienne (PLC) et à la Ligue1 Canada.

À propos de Canada Soccer

Canada Soccer, en collaboration avec ses membres et ses partenaires, assure le leadership dans la poursuite de l'excellence en soccer, tant au niveau national qu'international. Canada Soccer s'efforce non seulement de mener le Canada à la victoire, mais aussi d'encourager les Canadiens à développer une passion pour le soccer tout au long de leur vie.

À propos d’EB Games Canada

Avec plus de 185 magasins à travers le Canada, EB Games est le leader du marché dans les jeux vidéo et les jouets et objets de collection liés à la culture populaire. Fier spécialiste communautaire, l'équipe d'EB Games est animée par la passion et un engagement sans faille à offrir une expérience unique en matière de produits et de services à ses clients.

À propos de la Première Ligue canadienne

Première division de soccer masculin au Canada, la Première Ligue canadienne (PLC) est engagée à offrir des occasions aux joueurs canadiens de mettre leurs talents en vitrine à la maison et de gagner en importance sur la scène mondiale du soccer. Servant de lien entre le sport amateur et professionnel au pays, la PLC développe des talents locaux en soutien de la croissance du soccer canadien au pays et à l'étranger. La PLC est fière d'offrir du soccer professionnel de grande qualité aux communautés d'un océan à l’autre, en partenariat avec de solides groupes de propriétaires, des partenaires corporatifs de classe mondiale et des partisans passionnés pour bâtir une ligue que les Canadiens peuvent appuyer sur le terrain comme à l'extérieur. La PLC, qui disputera sa huitième saison en 2026, participe à des compétitions sanctionnées par la CONCACAF et la FIFA. Pour d'autres mises à jour et plus de renseignements, visitez le site fr.canpl.ca .

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter

Laura Armstrong

Directrice principale des communications

Première Ligue canadienne et Canadian Soccer Business

laura.armstrong@canpl.ca

Katrin Ivanov

Coordonnatrice des communications

Première Ligue canadienne et Canadian Soccer Business

katrin.ivanov@canpl.ca

Paulo Senra

Chef des communications et du contenu

psenra@canadasoccer.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/abbb4f6d-e774-4b1a-a6e0-1f4c9b7ce43c/fr