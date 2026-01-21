ZenaTech anuncia el nuevo dron ZenaDrone IQ Quad para apoyar el crecimiento en los mercados de topografía, construcción, planificación urbana y obras públicas

VANCOUVER, Columbia Británica, Jan. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con IA (inteligencia artificial), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia el lanzamiento del dron IQ Quad, el nuevo dron autónomo de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) con IA, diseñado específicamente para levantamientos topográficos rápidos y precisos y creado y fabricado por su filial ZenaDrone. El IQ Quad fue desarrollado para atender mercados clave de topografía y cartografía a través de la plataforma Drone como Servicio de la empresa, incluyendo clientes de construcción, desarrollo inmobiliario, planificación urbana y obras públicas. En las próximas semanas, la empresa planea desplegar el IQ Quad en ubicaciones seleccionadas de Drone como Servicio para integración y pruebas in situ, seguido de un despliegue más amplio en sus ubicaciones de DaaS en Estados Unidos y a nivel global.

“Este lanzamiento representa un avance significativo en nuestra estrategia de ofrecer soluciones autónomas con IA diseñadas específicamente para industrias de alto valor y con gran volumen de datos. La topografía terrestre es un mercado grande, en crecimiento y desatendido, donde la velocidad, la precisión y la repetibilidad son críticas, y el IQ Quad fue diseñado por ZenaDrone desde cero para cumplir exactamente con esos requisitos”, dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. “Creemos que el IQ Quad mejorará significativamente la productividad de nuestros profesionales de topografía, mientras fortalece nuestra plataforma verticalmente integrada de Drone como Servicio y amplía de manera importante las oportunidades de ingresos recurrentes”.

El IQ Quad es un dron empresarial de clase media, desplegable en campo, con diseño cuadricóptero, apto para diversas aplicaciones de topografía terrestre en varias industrias. Es compatible con una gama de sensores de alta resolución, incluyendo cámaras 4K, LiDAR, sensores multiespectrales y térmicos, para capturar datos aéreos detallados en entornos complejos. El IQ Quad está equipado con funciones como detección avanzada de obstáculos, sensores que siguen el terreno y cámaras de conciencia situacional de 360 grados para mejorar la seguridad y el rendimiento. Esta plataforma de dron fue diseñada para ofrecer perspectivas integrales de nivel topográfico con eficacia operativa y versatilidad. Está diseñada para recopilar datos geoespaciales altamente precisos y producir mapas profesionales y modelos 3D del terreno utilizados en proyectos de topografía, infraestructura y desarrollo.

El ZenaDrone IQ Quad presenta un resistente fuselaje de fibra de carbono resistente a las condiciones climáticas, recarga autónoma mediante aterrizaje en una estación de carga, y sus brazos plegables garantizan portabilidad y fácil almacenamiento. Con una capacidad de carga útil de 2 a 3 kg, el dron es adaptable a varios equipos de topografía intercambiables. Ofrece una autonomía de vuelo de hasta 45 minutos y un alcance de hasta 5 km.

Los analistas de la industria proyectan que el mercado global de topografía con drones crecerá más del 19% anual; desde 2.000 millones de dólares hoy, el mercado podría superar los 11.000 millones para 2033. Otros analistas proyectan que el mercado más amplio de servicios de topografía, geoespaciales y cartografía podría alcanzar los 50.000 millones de dólares en los próximos diez años, ya que los servicios enriquecidos con drones y los análisis de datos avanzados desplazan progresivamente los métodos y flujos de trabajo tradicionales.

La plataforma Drone como Servicio de ZenaTech ofrece soluciones de drones bajo demanda y por suscripción que modernizan los servicios de campo tradicionales, incluyendo topografía, inspección, mantenimiento, limpieza a presión, gestión de inventarios y agricultura de precisión. Con la adquisición de negocios de servicios establecidos y generadores de ingresos, y su modernización con tecnología avanzada de drones, automatización y análisis de datos, la empresa está construyendo una red DaaS escalable y multiservicio con flujo de caja inmediato y potencial de crecimiento a largo plazo. Esta estrategia permite ofrecer servicios más rápidos, seguros y precisos a clientes empresariales y gubernamentales, al mismo tiempo que genera ingresos recurrentes, apalancamiento operativo y una plataforma de servicios habilitada por tecnología defendible. En su primer año de operación, la empresa ha establecido 19 sedes DaaS en EE. UU. y tres internacionales.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica para aplicaciones de misión crítica en los sectores empresarial, gubernamental y de defensa. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha ampliado sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el fin de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento normativo y topografía. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventarios y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para aplicaciones de inspección en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente previstos, las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la emisión de capital o compromisos de deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech; y otros riesgos e incertidumbres relacionados que se describen bajo el título “Factores de Riesgo” en los Formularios F-1, 20-F y otros informes presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), disponibles a través de EDGAR en el sitio web de la SEC en, www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. En consecuencia, se recomienda a los lectores‎ no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.