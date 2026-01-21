Nyxoah Investit Dans l'Expansion De Sa Capacité De Production En Belgique Afin De Soutenir Sa Croissance Mondiale

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 21 janvier 2026, 22h05 CET / 16h05 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») une société de technologie médicale spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes pour le traitement de l'Apnée Obstructive du Sommeil (« AOS ») par neuromodulation, a annoncé aujourd'hui un investissement important en Belgique afin d'accroître sa capacité de production et de soutenir sa croissance continue aux États-Unis et sur les marchés internationaux. En plus de ses activités de production sous contrat existantes aux États-Unis, la Société étendra sa présence manufacturière en Wallonie, reflétant ainsi la relation de longue date entre Nyxoah et l'écosystème belge des sciences de la vie.

Dans le cadre de cet investissement, Nyxoah a signé un accord avec LégiaPark, un parc d'activités dédié aux sciences de la vie et aux technologies de pointe situé dans la région de Liège, qui soutiendra les activités de développement de produits de Nyxoah et la création d'une unité de production de près de 2,000 mètres carrés, comprenant une salle blanche à la pointe de la technologie, développée en collaboration avec ABN Cleanroom Technology. Au-delà de son impact industriel, cet accord renforce également le partenariat stratégique avec Noshaq, en soutenant la collaboration tout au long de la chaîne de valeur et en contribuant à la création d'emplois locaux.

“Grâce à une forte dynamique commerciale aux États-Unis et à une demande internationale en pleine expansion, nous développons Nyxoah pour favoriser sa croissance, investissons dans l'augmentation de notre capacité de production et le renforcement de notre marge brute,” a commenté Olivier Taelman, Chief Executive Officer de Nyxoah. “Cet investissement renforce notre aptitude à répondre à la demande et consolide notre confiance dans notre capacité à créer de la valeur durable pour toutes les parties prenantes.”

Isabelle Degand, Chief Executive Officer de LégiaPark, a déclaré : “Nous sommes ravis d'accueillir Nyxoah à LégiaPark, avec des espaces de travail dédiés, des espaces de stockage et une salle blanche haute performance. Ces espaces techniques spécialisés et conçus sur mesure illustrent la force de l'écosystème belge des sciences de la vie et permettront aux équipes de Nyxoah de bénéficier des services et de l'environnement collaboratif au cœur de la région liégeoise.”

“Nous sommes ravis de nous associer à Nyxoah et LégiaPark dans le cadre de ce projet,” a déclaré Jo Nelissen, CEO de ABN Cleanroom Technology. “Dans une perspective de croissance future, la salle blanche est conçue pour être évolutive et peut être agrandie à court terme afin de s'adapter aux besoins de production de Nyxoah. Cela est rendu possible grâce à notre approche Configure-to-Order Plus, leader sur le marché, qui intègre toutes les valeurs essentielles d'une salle blanche dès la conception tout en offrant une flexibilité dès le premier jour. Ce projet reflète notre engagement commun en faveur de l'innovation, de la croissance internationale et d'une solide expertise locale en Belgique, alliant ambition mondiale et présence locale forte.”

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reçu le marquage CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. La visions de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l’étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé avec succès deux IPO : l’une sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et l’autre sur le NASDAQ en juillet 2021. Grâce aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a reçu le marquage CE pour l’extension de ses indications thérapeutiques aux patients souffrant de collapsus concentrique complet (CCC), pour lesquels les thérapies concurrentes sont actuellement contre-indiquées. En outre, la Société a annoncé les résultats positifs de l'étude pivot DREAM IDE et l'obtention de l'autorisation de la FDA pour un sous-groupe de patients adultes atteints d'AOS modérée à sévère avec un IAH supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 65.

Pour plus d’informations, visitez www.nyxoah.com



Attention – Marquage CE depuis 2019. Approuvé par la FDA en août 2025 en tant que dispositif disponible uniquement sur prescription médicale.

About LégiaPark

Situé sur les hauteurs de Liège, en face du CHC Mont-Légia, LégiaPark est un centre d'affaires de 30,000 m² dédié aux entreprises actives dans les sciences de la vie et les technologies de pointe. Conçu comme un écosystème intégré, il offre des infrastructures de haut niveau (bureaux, laboratoires, salles blanches) et une large gamme de services partagés. LégiaPark vise à devenir un pôle de référence en Wallonie pour l'innovation, la recherche et le développement dans les secteurs des technologies médicales, de la biopharmacie, de la santé connectée et au-delà.

About ABN Cleanroom Technology

Fondée en 1996, ABN Cleanroom Technology est une entreprise belge spécialisée dans les salles blanches qui fournit des solutions de haute qualité dans toute l'Europe. La société est largement reconnue comme le leader du marché des concepts de salles blanches Configure-to-Order+ (CTO+), qui combinent des modules standardisés avec un haut degré de personnalisation spécifique aux processus, tout en répondant à des exigences strictes en matière de performances et de conformité.

Les salles blanches sont configurées via la plateforme de produits ADAPTUS, qui prend en charge un flux de travail entièrement basé sur les données, de la conception à la livraison. Cette approche permet d'obtenir une qualité constante, des délais de livraison réduits et des performances optimisées tout au long du cycle de vie des environnements de salles blanches dans un large éventail de secteurs.

Outre la conception et la construction, ABN Cleanroom Technology propose une gamme complète de services liés au cycle de vie. Ceux-ci comprennent la maintenance, la validation en interne et tous les services d'assistance nécessaires pour garantir que les salles blanches restent conformes, fiables et opérationnelles au fil du temps.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.abn-cleanroomtechnology.com/.



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les attentes actuelles de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs ou de sa direction concernant le système Genio ; les études cliniques prévues et en cours sur le système Genio ; les avantages potentiels du système Genio ; les objectifs de Nyxoah en matière de développement, de parcours réglementaire et d'utilisation potentielle du système Genio ; la stratégie de commercialisation de la société et son entrée sur le marché américain ; et les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les performances, les perspectives, la croissance et les stratégies de la société. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes, d'hypothèses et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur les résultats et les effets financiers des plans et événements décrits dans le présent document. En outre, ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes énoncés dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 20 mars 2025, et dans les rapports ultérieurs que la Société dépose auprès de la SEC. Une multitude de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les changements dans la demande, la concurrence et la technologie, peuvent faire en sorte que les événements, les performances ou les résultats réels diffèrent considérablement de toute évolution prévue. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant les tendances ou activités passées ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas être interprétées comme une indication que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En outre, même si les résultats ou développements réels sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ces résultats ou développements ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats ou développements futurs. Aucune déclaration ni garantie n'est faite quant à l'exactitude ou à l'équité de ces déclarations prospectives. Par conséquent, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse à la suite d'un changement dans les attentes ou d'un changement dans les événements, les conditions, les hypothèses ou les circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation l'exige expressément. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni aucun des dirigeants ou employés de ces personnes ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs, et n'acceptent aucune responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou à la réalisation effective des développements prévus. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

Contacts:

Nyxoah

Rémi Renard

Head of Investor Relations & Corporate Communication

IR@nyxoah.com



LégiaPark / Noshaq

Clément Jadot

Communication Officer

c.jadot@noshaq.be



ABN Cleanroom Technology

Kamiel Philippens

Lead Communications & Brand Management

kamiel.philippens@abn-cleanroomtechnology.com



Pièce jointe