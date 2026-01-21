Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Au 21 janvier 2026, Société Générale a réalisé 85% du rachat d’actions de 1 milliard d’euros précédemment annoncé*.

Les achats d’actions réalisés du 12 au 21 janvier 2026 sont présentés ci-après.

* Société Générale a annoncé le 17 novembre 2025 le lancement d’un nouveau rachat d’actions additionnel de 1 Md EUR et a publié le 21 novembre 2025 matin le nouveau descriptif du programme de rachat d’actions relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 12 au 21 janvier 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Code identifiant marché SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 12-janv.-26 FR0000130809 233 000 68,9260 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 12-janv.-26 FR0000130809 98 000 68,8091 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 12-janv.-26 FR0000130809 10 000 68,7143 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 12-janv.-26 FR0000130809 12 000 68,8005 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-janv.-26 FR0000130809 183 901 69,6699 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-janv.-26 FR0000130809 132 544 69,6067 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-janv.-26 FR0000130809 15 000 69,6422 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 13-janv.-26 FR0000130809 20 000 69,5594 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14-janv.-26 FR0000130809 202 335 70,8530 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14-janv.-26 FR0000130809 112 665 70,7841 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14-janv.-26 FR0000130809 15 000 70,7925 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 14-janv.-26 FR0000130809 15 000 70,7644 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 15-janv.-26 FR0000130809 213 000 71,0681 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 15-janv.-26 FR0000130809 100 000 70,9622 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 15-janv.-26 FR0000130809 15 000 70,9773 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 15-janv.-26 FR0000130809 15 000 70,9756 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-janv.-26 FR0000130809 164 000 70,5283 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-janv.-26 FR0000130809 155 000 70,4788 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-janv.-26 FR0000130809 15 000 70,5076 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 16-janv.-26 FR0000130809 15 000 70,4783 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-janv.-26 FR0000130809 225 000 68,8850 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-janv.-26 FR0000130809 100 000 68,7659 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-janv.-26 FR0000130809 14 000 68,7615 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 19-janv.-26 FR0000130809 14 000 68,7674 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-janv.-26 FR0000130809 169 055 68,8424 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-janv.-26 FR0000130809 140 983 68,8161 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-janv.-26 FR0000130809 22 195 68,8108 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 20-janv.-26 FR0000130809 22 467 68,8195 AQEU SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21-janv.-26 FR0000130809 173 184 68,3609 XPAR SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21-janv.-26 FR0000130809 100 225 68,3227 CEUX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21-janv.-26 FR0000130809 13 667 68,2962 TQEX SOCIETE GENERALE O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 21-janv.-26 FR0000130809 13 203 68,2924 AQEU TOTAL 2 749 424 69,6252

