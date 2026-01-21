Société Générale : Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions

 | Source: Société Générale Société Générale

INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Information réglementée

Paris, le 21 janvier 2026

Au 21 janvier 2026, Société Générale a réalisé 85% du rachat d’actions de 1 milliard d’euros précédemment annoncé*.

Les achats d’actions réalisés du 12 au 21 janvier 2026 sont présentés ci-après.

Contacts presse :
Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com
Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

* Société Générale a annoncé le 17 novembre 2025 le lancement d’un nouveau rachat d’actions additionnel de 1 Md EUR  et a publié le 21 novembre 2025 matin le nouveau descriptif du programme de rachat d’actions relatif à la 19ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2025.

Achats réalisés par Société Générale au cours de la période

Dénomination sociale de l’émetteur : Société Générale - LEI O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

Référence de l’instrument financier : ISIN FR0000130809

Période : Du 12 au 21 janvier 2026

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteur (Code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Code identifiant marché
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112-janv.-26FR0000130809233 00068,9260XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112-janv.-26FR000013080998 00068,8091CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112-janv.-26FR000013080910 00068,7143TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4112-janv.-26FR000013080912 00068,8005AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4113-janv.-26FR0000130809183 90169,6699XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4113-janv.-26FR0000130809132 54469,6067CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4113-janv.-26FR000013080915 00069,6422TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4113-janv.-26FR000013080920 00069,5594AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4114-janv.-26FR0000130809202 33570,8530XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4114-janv.-26FR0000130809112 66570,7841CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4114-janv.-26FR000013080915 00070,7925TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4114-janv.-26FR000013080915 00070,7644AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4115-janv.-26FR0000130809213 00071,0681XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4115-janv.-26FR0000130809100 00070,9622CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4115-janv.-26FR000013080915 00070,9773TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4115-janv.-26FR000013080915 00070,9756AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4116-janv.-26FR0000130809164 00070,5283XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4116-janv.-26FR0000130809155 00070,4788CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4116-janv.-26FR000013080915 00070,5076TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4116-janv.-26FR000013080915 00070,4783AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4119-janv.-26FR0000130809225 00068,8850XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4119-janv.-26FR0000130809100 00068,7659CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4119-janv.-26FR000013080914 00068,7615TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4119-janv.-26FR000013080914 00068,7674AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4120-janv.-26FR0000130809169 05568,8424XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4120-janv.-26FR0000130809140 98368,8161CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4120-janv.-26FR000013080922 19568,8108TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4120-janv.-26FR000013080922 46768,8195AQEU
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4121-janv.-26FR0000130809173 18468,3609XPAR
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4121-janv.-26FR0000130809100 22568,3227CEUX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4121-janv.-26FR000013080913 66768,2962TQEX
SOCIETE GENERALEO2RNE8IBXP4R0TD8PU4121-janv.-26FR000013080913 20368,2924AQEU
   TOTAL 2 749 424 69,6252 

Pièce jointe


Attachments

Societe-Generale-Declaration-rachat-actions-du-12-au-21-janvier-2026

