Nokia julkaisee vuoden 2025 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksensa 29.1.2026
22.1.2026
Espoo – Nokia julkaisee vuoden 2025 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisen katsauksensa 29.1.2026 noin kello 8.00. Katsaus on nähtävissä Nokian verkkosivuilla heti julkaisemisen jälkeen.
Nokia julkaisee pörssitiedotteina vain tiivistelmän taloudellisista katsauksistaan. Tiivistelmä keskittyy taloudellisiin tietoihin Nokia-konsernin tasolla sekä Nokian näkymiin.
Yksityiskohtaiset segmenttitason tulostiedot ovat saatavilla taloudellisessa katsauksessa osoitteessa www.nokia.com/luvut. Kannustamme sijoittajia perehtymään tiivistelmien lisäksi taulukot sisältäviin katsauksiin kokonaisuudessaan.
Sijoittajapuhelu
- Nokian sijoittajapuhelu alkaa 29.1.2026 kello 11.30. Puhelun kesto on noin 60 minuuttia.
- Puhelun lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/luvut.
- Linkki sijoittajapuheluun julkaistaan osoitteessa www.nokia.com/luvut.
- Median edustajat voivat seurata esitystä joko edellä mainitun linkin kautta tai numerossa +1-412-317-5619.
