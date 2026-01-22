KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 22.1.2026 KLO 8.00

Kalmar ja Yilport Oslo Terminal jatkavat yhteistyötä uudella kolmivuotisella Complete Care -huoltosopimuksella

Kalmar on tehnyt kolmivuotisen Kalmar Complete Care -huoltosopimuksen Yilport Oslo Terminal Investments AS:n kanssa. Sopimus on jatkoa kumppanuudelle, joka alkoi vuonna 2016 Cargotecin alaisuudessa ja jatkuu nyt edelleen Kalmarin toimiessa itsenäisenä yhtiönä. Suuri tilaus kirjattiin Kalmarin vuoden 2025 neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan.

Optimal Care -sopimuksen ehtojen mukaan Kalmar on vastuussa kaikista Norjan suurimman konttisataman kunnossapitotoimista. Tämä laaja kokonaisuus sisältää kunnossapidon hallinnoinnin, huoltopalvelun, logistiikan, varaosien varastoinnin ja ympärivuorokautisen teknisen tuen. Sopimus varmistaa Yilport Oslon kriittisen laitekannan toimintakyvyn. Laitekantaan kuuluu kahdeksan Kalmar E-One2 hybridi-pyöräpukkinosturia (RTG), satamanosturit (STS, Ship to Shore) sekä laaja liikkuva laitekanta, mukaan lukien Kalmar-konttikurottajat ja Kalmar-trukit.

Kalmar keskittyy suorituskyvyn kehittämiseen asiakkaiden lähellä ja maailmanlaajuisen asiantuntemuksensa avulla. Tämä jatkuva kumppanuus korostaa Kalmarin sitoutumista laitteiden koko elinkaaren hoitamiseen. Kalmar huolehtii terminaalin teknisestä käytettävyydestä ja turvallisuudesta, jotta Yilport Oslo voi keskittyä ydinliiketoimintaan tavaravirtojen tehokkaaseen kuljettamiseen.

Bjørn Engelsen, terminaalin johtaja, Yilport Oslo: "Olemme nähneet Kalmarin asiantuntemuksen arvon omakohtaisesti siitä lähtien, kun aloitimme yhteistyön vuonna 2016. Terminaalimme on Norjan kaupalle elintärkeä keskus, ja tarvitsemme kumppanin, joka ymmärtää toimintamme merkittävän panoksen. Tämä Complete Care -sopimus tarkoittaa meille ennakoitavuutta ja luotettavuutta, joita tarvitsemme jatkaaksemme kasvua. Olemme innoissamme yhteistyöstä Kalmarin kanssa.”

Bredo Steen-Gundersen, maajohtaja, Kalmar Norja: "On hienoa uusia sopimus Yilport Oslon kanssa. Me Kalmarilla arvostamme yhteistyön syventämistä asiakkaidemme kanssa. Tämä sopimus ei ole vain kunnossapitoa; olemme maailmanluokan palvelukumppani, ja otamme täyden vastuun laitekannan kunnosta, jotta Yilport voi maksimoida tuottavuuden."





Lisätietoja:

Bredo Steen-Gundersen, maajohtaja, Kalmar Norja, bredo.steen-gundersen@kalmarglobal.com

Jenni Laukkonen, Director, Marketing and Communications, Kalmar Services, tel. +358 40 8322 331, jenni.laukkonen@kalmarglobal.com

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmarglobal.com





