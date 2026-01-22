Axi asistirá a Money Expo México 2026 y presentará soluciones de trading y oportunidades de alianza

SÍDNEY, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- El bróker líder de FX y CFD en línea, Axi, está listo para participar en la Money Expo Mexico 2026, que tendrá lugar el 18 y 19 de febrero de 2026 en el Centro Banamex, en la Ciudad de México, en un contexto de creciente interés de la industria por las soluciones de trading multiactivo y las alianzas estratégicas en la región.

Durante el evento, Axi presentará sus más recientes soluciones de trading. Que incluyen, Copy Trading, su conjunto ampliado de productos de criptomonedas y Axi Select, el programa estructurado de financiamiento y desarrollo para traders de la compañía. Los socios potenciales tendrán la oportunidad de analizar opciones de colaboración orientadas a apoyar respaldar el crecimiento a largo plazo dentro del ecosistema de trading.

Money Expo Mexico es uno de los eventos financieros más importantes de la región, y reúne a brókeres, traders, inversionistas, proveedores fintech y líderes de la industria para analizar la evolución de los mercados, la innovación y las necesidades cambiantes de los traders en los mercados globales.

Santiago Vázquez-Muñoz, director global de ventas de Axi, comentó: “Estamos entusiasmados de conectar con traders, socios y profesionales de la industria en Money Expo México 2026. Nuestra misión continúa siendo empoderar a traders y socios con las herramientas, los conocimientos y las condiciones necesarias para maximizar cada oportunidad. Esperamos mostrar cómo Axi continúa generando valor tanto en el trading como en las alianzas”.

Durante los dos días del evento, los visitantes del stand de Axi tendrán la oportunidad de conocer al equipo de Axi, obtener información sobre sus plataformas y productos de trading, y participar en actividades exclusivas en el lugar. Asimismo, los representantes estarán disponibles para tratar sobre modelos de asociación, tendencias del mercado y la forma en que Axi apoya a los traders que operan en múltiples clases de activos.

Acerca de Axi:

Axi es una marca global de FX y CFD en línea que presta servicios a miles de clientes en más de 100 países. Ofrece CFD sobre múltiples clases de activos, incluyendo, Forex, acciones, oro, petróleo, criptomonedas y más.

Contacto de medios: mediaenquiries@axi.com

