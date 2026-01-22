Axi participera au salon Money Expo Mexico 2026 pour présenter ses solutions de trading et ses opportunités de partenariat

SYDNEY, 22 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, courtier en ligne de premier plan spécialisé dans le trading de devises et de CFD, annonce sa participation au salon Money Expo Mexico 2026 qui se tiendra les 18 et 19 février 2026 au Banamex Centre de Mexico. Cette présence intervient dans un contexte de forte croissance de l’intérêt régional pour les solutions de trading multi-actifs et les partenariats stratégiques.

À cette occasion, Axi présentera ses dernières solutions de trading, notamment Copy Trading, sa gamme de produits crypto en pleine expansion, ainsi que Axi Select, le programme structuré de financement et de progression des traders développé par la société. Les partenaires potentiels auront également l’opportunité d’échanger avec les équipes d’Axi sur des perspectives de collaboration visant à soutenir une croissance durable au sein de l’écosystème du trading.

Le salon Money Expo Mexico est l’un des principaux événements financiers de la région. Il réunit courtiers, traders, investisseurs, acteurs de la fintech et leaders du secteur afin d’échanger sur les évolutions des marchés, l’innovation et les besoins changeants des traders sur les marchés mondiaux.

Santiago Vazquez-Munoz, directeur mondial des ventes chez Axi, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir rencontrer des traders, des partenaires et des professionnels du secteur lors du Money Expo Mexico 2026. Notre mission reste d’accompagner les traders et nos partenaires en leur fournissant les outils, les analyses et les conditions nécessaires afin de maximiser chaque opportunité. Nous avons hâte de montrer comment Axi continue de créer de la valeur, tant à travers ses solutions de trading que ses partenariats. »

Tout au long des deux jours de l’événement, les visiteurs du stand Axi pourront rencontrer les équipes, découvrir les plateformes et produits de trading de la société, et participer à des activités exclusives organisées sur place. Des représentants seront également disponibles pour échanger sur les modèles de partenariat, les tendances du marché et la manière dont Axi accompagne les traders opérant sur plusieurs catégories d’actifs.

À propos d’Axi :

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays. Elle propose des CFD sur de nombreuses catégories d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, les cryptomonnaies et bien plus encore.

Contact presse : mediaenquiries@axi.com

Promu par AxiTrader LLC. Les produits dérivés de gré à gré comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région.