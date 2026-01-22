アクシ、2026年マネー・エキスポ・メキシコに参加し、取引ソリューションとパートナーシップ機会を紹介

シドニー発, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンラインFXおよびCFDの主要ブローカーであるアクシ (Axi) は、中南米地域においてマルチアセット取引ソリューションおよび戦略的パートナーシップへの関心が高まり続ける中、2026年2月18日から19日にかけてメキシコシティのバナメックス・センター (Banamex Centre) で開催される2026年マネー・エキスポ・メキシコ (Money Expo Mexico 2026) に参加する予定である。

本イベントにおいてアクシは、最新の取引ソリューションを紹介する。 具体的には、拡大を続ける暗号資産商品群「コピートレード (Copy Trading)」、およびトレーダー向けの構造化された資金調達・育成プログラム「アクシ・セレクト (Axi Select) 」などを披露する。 また、将来的なパートナー候補となる企業は、取引エコシステムの長期的な成長を支援するための協業機会について話し合う機会が得られる。

マネー・エキスポ・メキシコは、ブローカー、トレーダー、投資家、フィンテックプロバイダー、業界リーダーが一堂に会し、市場動向、イノベーション、グローバル市場におけるトレーダーの進化するニーズについて議論を交わす地域の主要な金融イベントの 1 つである。

アクシのグローバルセールス責任者であるサンティアゴ・バスケス=ムニョス (Santiago Vazquez-Munoz)は、次のように述べている。「2026年マネー・エキスポ・メキシコで、トレーダーやパートナー企業の皆様、そして業界のプロフェッショナルの方々と直接お会いできることを大変楽しみにしています。 当社の使命は、トレーダーやパートナーの皆様があらゆる機会を最大限に活かせるよう、必要なツール、知識、そして取引環境を提供することです。 本イベントを通じて、アクシが取引とパートナーシップの両面でどのように価値を創出し続けているかをお見せできれば幸いです。」

2日間の会期中、アクシのブースを訪れた来場者は、同社チームと交流し、取引プラットフォームや各種商品に関する理解を深めることができるほか、現地限定の特別なアクティビティにも参加できる。 また、トレーダーの複数の資産クラスにわたる取引を支援する同社の取り組みや、さまざまなパートナーシップモデル、市場トレンドについて、担当者が個別に説明する機会も提供される。

アクシについて

アクシは、世界100カ国以上で数千人の顧客にサービスを提供するグローバルオンラインFXおよびCFDブランドである。 外国為替、株式、金、原油、暗号資産など、複数の資産クラスにわたるCFDを提供している。

報道関係者向け問い合わせ先: mediaenquiries@axi.com

提供元：アクシトレーダーLLC (AxiTrader LLC)。 OTCデリバティブには高い投資損失リスクが伴われる。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。