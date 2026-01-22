Axi, 머니 엑스포 멕시코 2026 참가… 트레이딩 솔루션 및 파트너십 기회 선보여

시드니, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 외환(FX) 및 차액결제거래(CFD) 분야의 선도 브로커인 Axi가 2026년 2월 18~19일 멕시코시티 바나멕스 센터(Banamex Centre)에서 열리는 ‘머니 엑스포 멕시코 2026(Money Expo Mexico 2026)’에 참가할 예정이다. 역내에서 멀티자산 거래 솔루션과 전략적 파트너십에 대한 업계의 관심이 지속적으로 확대되는 가운데, 이번 행사는 그 의미를 더하고 있다.

Axi는 행사 기간 동안 최신 트레이딩 솔루션을 선보일 계획이다. 여기에는 카피 트레이딩(Copy Trading), 지속적으로 확대 중인 암호화폐 상품 라인업, 그리고 체계적인 트레이더 지원 및 성장 프로그램인 ‘Axi Select’가 포함된다. 잠재적 파트너들은 트레이딩 생태계의 장기적 성장을 지원하기 위한 다양한 협력 기회에 대해 논의할 수 있다.

머니 엑스포 멕시코는 중남미 지역을 대표하는 주요 금융 행사 중 하나로, 브로커, 트레이더, 투자자, 핀테크 기업, 업계 리더들이 한자리에 모여 글로벌 금융시장의 동향과 혁신, 그리고 변화하는 트레이더들의 요구에 대해 논의하는 자리다.

Axi의 글로벌 세일즈 총괄을 맡고 있는 산티아고 바스케스-무뇨스(Santiago Vazquez-Munoz)는 “머니 엑스포 멕시코 2026에서 트레이더, 파트너, 업계 전문가들과 직접 만날 수 있게 돼 매우 기대된다”며 “Axi의 사명은 트레이더와 파트너가 모든 기회를 극대화할 수 있도록 필요한 도구와 인사이트, 최적의 거래 환경을 제공하는 데 있다”고 말했다. 이어 그는 “이번 행사를 통해 Axi가 트레이딩과 파트너십 전반에서 어떤 가치를 지속적으로 제공하고 있는지 소개할 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.

이틀간 진행되는 행사 동안 Axi 부스를 찾은 방문객들은 Axi 팀과 직접 교류하며 트레이딩 플랫폼과 다양한 상품에 대한 이해를 높일 수 있고, 현장에서만 제공되는 특별 프로그램에도 참여할 수 있다. 또한 현장 관계자들은 파트너십 모델, 시장 트렌드, 그리고 Axi가 멀티자산 환경에서 활동하는 트레이더들을 어떻게 지원하고 있는지에 대해서도 상세히 안내할 예정이다.

Axi 소개:

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 온라인 외환(FX) 및 차액결제거래(CFD) 브랜드다. 외환, 주식, 금, 원유, 암호화폐 등 다양한 자산군에 걸친 CFD 상품을 제공하고 있다.

언론 문의 연락처: mediaenquiries@axi.com

본 서비스는 AxiTrader LLC가 홍보한다. 장외파생상품(OTC 파생상품)은 투자 손실 위험이 높다. 본 콘텐츠는 일부 지역에서는 제공되지 않을 수 있다.