Axi Sertai Money Expo Mexico 2026 - Menampilkan Penyelesaian Dagangan dan Peluang Perkongsian

SYDNEY, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broker FX dan CFD dalam talian terkemuka, Axi, akan menyertai Money Expo Mexico 2026 yang akan berlangsung pada 18–19 Februari 2026 di Banamex Centre, Mexico City, ketika minat industri terhadap penyelesaian dagangan pelbagai aset dan perkongsian strategik terus berkembang di rantau tersebut.

Dalam acara tersebut, Axi akan menampilkan rangkaian penyelesaian dagangan terkini dalam acara berkenaan. Penawaran ini merangkumi Copy Trading (Dagangan Salinan), rangkaian produk kripto yang semakin berkembang, serta Axi Select, iaitu program pembiayaan dan perkembangan pedagang yang berstruktur. Rakan kongsi berpotensi akan berpeluang membincangkan inisiatif kerjasama bagi menyokong pertumbuhan jangka panjang dalam ekosistem dagangan.

Money Expo Mexico merupakan antara acara kewangan utama di rantau ini. Acara ini menghimpunkan broker, pedagang, pelabur, penyedia fintech serta pemimpin industri. Mereka berkumpul untuk membincangkan perkembangan pasaran, inovasi, dan keperluan pedagang yang terus berkembang dalam pasaran global.

Santiago Vazquez-Munoz, Ketua Jualan Global di Axi, berkongsi: “Kami teruja untuk berhubung dengan para pedagang, rakan kongsi dan profesional industri di Money Expo Mexico 2026. Misi kami kekal untuk memperkasa pedagang dan rakan kongsi dengan alat, cerapan, serta syarat yang diperlukan bagi memaksimumkan setiap peluang. Kami menantikan peluang untuk mempersembahkan cara Axi terus memberikan nilai merentasi dagangan dan perkongsian.”

Sepanjang acara dua hari tersebut, para pengunjung yang mengunjungi reruai Axi akan berpeluang bertemu dengan pasukan Axi dan mendapatkan pandangan mengenai platform serta produk dagangan yang ditawarkan. Mereka juga boleh menyertai aktiviti eksklusif yang disediakan di lokasi. Wakil syarikat juga akan tersedia untuk membincangkan model perkongsian, trend pasaran dan cara Axi menyokong pedagang yang beroperasi merentasi pelbagai kelas aset.

Perihal Axi:

Axi ialah jenama dagangan FX dan CFD dalam talian bertaraf global, yang berkhidmat kepada ribuan pelanggan di lebih 100 negara. Ia menawarkan CFD merentasi pelbagai kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kripto dan banyak lagi.

