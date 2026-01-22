Axi Participará da Money Expo Mexico 2026 - Apresentando Soluções de Negociação e Oportunidades de Parceria

SYDNEY, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, principal corretora online de FX e CFD, deve participar da Money Expo México 2026, de 18 a 19 de fevereiro de 2026, no Banamex Centre, na Cidade do México, atendendo ao crescente interesse do setor em soluções de negociação de vários ativos e parcerias estratégicas em toda a região.

No evento, a Axi apresentará suas mais recentes soluções de negociação. Inclusive o Copy Trading, seu conjunto de produtos de criptomoedas em expansão, e o Axi Select, o programa estruturado de financiamento e progressão de traders da empresa. Parceiros em potencial poderão explorar oportunidades de colaboração destinadas a apoiar o crescimento a longo prazo do ecossistema de negociação.

A Money Expo México é um dos principais eventos financeiros da região, reunindo corretores, traders, investidores, provedores de fintech e líderes do setor, para discutir desenvolvimentos do mercado, inovação e necessidades em evolução dos traders nos mercados globais.

Santiago Vazquez-Munoz, Diretor Global de Vendas da Axi, disse: “Estamos entusiasmados em nos conectar com traders, parceiros e profissionais do setor na Money Expo Mexico 2026. Nossa missão continua sendo capacitar traders e parceiros com as ferramentas, insights e condições necessárias para maximizar todas as oportunidades. Estamos prontos para mostrar como a Axi continua a agregar valor nas negociações e parcerias.”

Ao longo do evento de dois dias, os visitantes do estande da Axi terão a oportunidade de conhecer a equipe da Axi, obter informações sobre suas plataformas e produtos de negociação, e participar de atividades exclusivas no local. Os representantes também estarão disponíveis para discutir modelos de parceria, tendências de mercado e como a Axi apoia os traders que operam em várias classes de ativos.

Sobre a Axi:

A Axi é uma marca global de FX e CFD online, atendendo milhares de clientes em mais de 100 países. A Axi oferece CFDs de vários tipos de ativos, incluindo Forex, Ações, Ouro, Petróleo, Café e mais.

