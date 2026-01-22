Axi 将出席 2026 年墨西哥金融博览会——展示交易解决方案与合作机遇

悉尼, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的在线外汇和差价合约经纪商 Axi 确认将参加于 2026 年 2 月 18 日至 19 日在墨西哥城国际会展中心举办的 2026 年墨西哥金融博览会 (Money Expo Mexico 2026)。目前，该地区业界对多资产交易解决方案及战略合作伙伴关系的兴趣正持续增长。

在本次活动中，Axi 将展示其最新交易解决方案。 其中包括跟单交易 (Copy Trading)、不断扩展的加密产品套件，以及该公司的结构化交易员资金支持与晋升计划 Axi Select。 潜在合作伙伴将有机会探讨各类协作机遇，旨在支持交易生态系统长期发展。

墨西哥金融博览会是该地区重量级金融盛会之一，汇聚了经纪商、交易员、投资者、金融科技服务商及行业领袖，共同探讨市场动态、创新趋势以及全球市场交易员不断变化的需求。

Axi 全球销售负责人 Santiago Vazquez-Munoz 分享道：“我们非常期待在 2026 年墨西哥金融博览会上与交易员、合作伙伴及业内专业人士深入交流。 我们的使命始终是赋能交易员与合作伙伴，提供必要的工具、洞察与交易条件，充分把握每一次机遇。 我们期待展示 Axi 如何在交易与合作伙伴关系中持续创造价值。”

在为期两天的展会期间，Axi 展台访客将有机会与 Axi 团队面对面交流，深入了解其交易平台与产品体系，并参与现场专属活动。 代表们也将现场探讨合作模式、市场趋势，以及 Axi 如何为跨多资产类别的交易员提供支持。

关于 Axi：

Axi 是一家全球性在线外汇 (FX) 与差价合约 (CFD) 品牌，为 100 多个国家/地区的数千名客户提供服务。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、加密货币等。

