Huhtamäki julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteensa 13.2.2026

Huhtamäki Oyj julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteensa perjantaina 13.2.2026 noin kello 8.30. Tilinpäätöstiedote ja muu esitysmateriaali ovat julkaisemisen jälkeen saatavilla osoitteessa https://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/.

Huhtamäki järjestää yhdistetyn audiocastin ja puhelinkonferenssin samana päivänä kello 9.30. Tilaisuudessa Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät tuloksen, ja tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata reaaliajassa.

Linkki audiocastiin on osoitteessa https://huhtamaki.events.inderes.com/q4-2025

Linkki puhelinkonferenssiin on osoitteessa https://events.inderes.com/huhtamaki/q4-2025/dial-in.

Konferenssiin osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen saa puhelinnumerot ja PIN-koodin puheluun.

Audiocast-tallenne on saatavilla pian puhelun päätyttyä osoitteessa https://www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 10 686 7058

