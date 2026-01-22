SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCÉLÈRE LA SIMPLIFICATION DE SON ORGANISATION ET LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES POUR RENFORCER SON EFFICACITÉ



Communiqué de presse

Paris, le 22 janvier 2026

En ligne avec sa feuille de route stratégique annoncée en septembre 2023 et son ambition de performance durable, Société Générale poursuit l’amélioration de son efficacité opérationnelle, la simplification de son organisation, et son investissement dans le développement des compétences des collaborateurs et la mobilité interne. Société Générale a déposé ce jour auprès des instances représentatives du personnel un projet de simplification organisationnelle en France.

Près de 2 000 collaborateurs ont contribué à une démarche participative à l’échelle du Groupe, générant plusieurs milliers d’idées pour optimiser les outils et les achats, simplifier les processus et les organisations, mutualiser les équipes et renforcer l’automatisation et l’usage de l’intelligence artificielle.

Ces initiatives s’accompagnent d’un projet d’évolutions organisationnelles en France, qui concerne plusieurs activités et fonctions centrales au siège, ainsi que l’organisation régionale de la Banque de détail (le réseau d’agences n’est pas concerné), en vue de simplifier ses modes de fonctionnement et les rendre plus efficaces, plus responsabilisants et plus agiles, au service des clients.

En s’appuyant sur les départs naturels et un dispositif social inédit qui investit dans la mobilité interne et le développement des compétences des collaborateurs, le Groupe serait amené à réduire de 1 800 le nombre net de postes. Cette évolution se ferait dans le cadre des mesures de l’accord Emploi signé le 15 décembre 2025 avec trois organisations syndicales, sans plan de départs, privilégiant les évolutions internes au sein des nombreux métiers de la Banque.

La formation tout au long de la carrière serait renforcée grâce à l’Université Société Générale. En parallèle, un Campus Mobilité et Compétences verrait le jour pour fluidifier la mobilité interne, en créant des passerelles entre les différentes entités du Groupe, valorisant les parcours de carrière diversifiés et l’évolution vers les nouveaux métiers.

A l’issue de la consultation des instances représentatives du personnel, les changements envisagés s’opéreraient progressivement en 2026 et en 2027 pour les activités concernées, pouvant aller au-delà pour la Banque de détail en France.

