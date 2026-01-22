„INVL Technology“ naujuoju investicijų patarėju pasirinko „ICON Corporate Finance“

„INVL Technology“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad užbaigė potencialių investicijų patarėjų atranką bendrovių perleidimų ir įsigijimų srityje. Bendrovė, atsižvelgdama į pagrindinius atrankos kriterijus, 2026 m. sausio 21 d. pasirinko tarptautinę įmonių finansų bendrovę „ICON Corporate Finance“ investicijų patarėju ir pasirašė susitarimą dėl tarpininkavimo. „ICON Corporate Finance“ tarpininkaus sudarant viso „INVL Technology“ valdomų bendrovių portfelio pardavimo sandorį.
Investicijų patarėjas specializuojasi technologijų sektoriaus sandoriuose ir turi platų tarptautinių pirkėjų tinklą. Bendrovės sprendimą lėmė „ICON“ patirtis technologijų bendrovių perleidimų ir įsigijimų srityje bei gebėjimas valdyti struktūruotus pardavimo procesus tarptautiniu mastu.
Įgyvendinus konkrečius valdomų įmonių pardavimo sandorius ir atsiradus prievolei mokėti sėkmės mokestį pasirinktam investicijų patarėjui, apie tai bus pranešta atskirai, paskelbiant esmines sandorio detales, įskaitant galutinę sėkmės mokesčio kainą.
Papildoma informacija:
Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė „INVL Technology“ naujuoju susijungimų ir įsigijimų (M&A) patarėju pasirinko „ICON Corporate Finance“. Šis tarptautinis investicinis bankas, besispecializuojantis technologijų įmonių susijungimų, įsigijimų bei kapitalo pritraukimo srityse, tarpininkaus parduodant „INVL Technology“ valdomo portfelio įmones.
„Šiame etape mums svarbu dirbti su partnere, turinčia išskirtinę patirtį technologijų sektoriuje ir gebančia užtikrinti strateginį pardavimo procesų valdymą. „ICON Corporate Finance“ kompetencija ir globalus pirkėjų tinklas suteikia mums pasitikėjimo kryptingai siekiant užsibrėžtų tikslų“, – sako Kazimieras Tonkūnas, „INVL Technology“ vadovaujantis partneris.
Pasak jo, sprendimą lėmė „ICON“ ilgametė patirtis technologijų M&A sandoriuose, gilus supratimas apie IT rinkos dinamiką bei gebėjimas dirbti tiek su strateginiais, tiek su finansiniais investuotojais tarptautiniu mastu.
Naujasis patarėjas pabrėžia „INVL Technology“ valdomo turto kokybę ir potencialą rinkoje.
„Džiaugiamės tapę „INVL Technology“ patarėjais. Bendrovė sukūrė Šiaurės Europos IT paslaugų platformą, pripažintą tarptautiniu mastu. Ji pasižymi stipriomis partnerystėmis, gilia technine ekspertize, aukštais standartais ir gerai supranta klientų operacinius poreikius. Portfelio įmonės demonstruoja stiprius rodiklius, verslo modeliai pritaikyti plėtrai, be to, ji užima patrauklią poziciją Europos technologijų sektoriuje. Bendroves veda pirmyn paklausa skaitmeninės infrastruktūros transformacijai, poreikis verslui modernizuoti IT ir užtikrinti kibernetinį saugumą. Nekantraujame pradėti struktūruotą „INVL Technology“ pardavimo procesą, siekdami užtikrinti geriausią rezultatą akcininkams“, – teigia „ICON Corporate Finance“ partneris Simon Moynagh.
Uždarojo tipo investicijų bendrovės valdomų įmonių portfelį planuota realizuoti iki 2026 metų liepos vidurio. Praėjusią savaitę „INVL Technology“ pranešė 2026 m. vasario 5 d. kviečianti akcininkus į neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame siūlys pratęsti bendrovės veiklos terminą dvejiems metams.
„INVL Technology“, valdoma Baltijos šalyse pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos „INVL Asset Management“, investuoja į informacinių technologijų verslus ir valdo kibernetinio saugumo bendrovę „NRD Cyber Security“, GovTech sprendimų kūrėją „NRD Companies“ bei Baltijos šalyse veikiančią IT paslaugų bendrovę „Novian“.
„INVL Technology“ 2025 m. devynių mėnesių grynasis pelnas per metus išaugo 89 proc. iki 2,1 mln. eurų. Bendrovės nuosavas kapitalas 2025 m. rugsėjo 30 d. sudarė 53,36 mln. eurų. Bendrovės akcijos kotiruojamos „Nasdaq Vilnius“ biržos papildomame sąraše (INC1L). Preliminarius 2025-ųjų metų veiklos rezultatus „INVL Technology“ skelbs š. m. kovo 4 d.
Apie „ICON Corporate Finance“
„ICON“ yra nepriklausoma investicinės bankininkystės ir įmonių finansų konsultacijų bendrovė, turinti biurus Londone, Bristolyje ir San Franciske. Įmonė išskirtinai specializuojasi technologijų sektoriuje ir konsultuoja klientus visame pasaulyje įmonių susijungimų ir įsigijimų (M&A), plėtros kapitalo pritraukimo bei strateginių sandorių klausimais. „ICON“ yra įgyvendinusi daugiau nei 300 sandorių ir užtikrina prieigą prie tinkamiausių pirkėjų, investuotojų bei strateginių partnerių.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnolgy.lt