Communiqué de presse

Paris, le 22 janvier 2026

Communiqué des groupes Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange suite aux rumeurs de presse

Le consortium composé des trois opérateurs Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange, confirme l’existence de discussions avec le Groupe Altice en vue de l’acquisition potentielle d’une grande partie des activités de télécommunications du groupe Altice en France.

Des travaux de due diligences ont été engagés depuis début janvier 2026. Les conditions juridiques et financières de la transaction ne font l’objet d’aucun accord à date.

Il n’y a aucune certitude que ce processus aboutisse à un accord qui devra en toute hypothèse être soumis à l’approbation des organes de gouvernance des sociétés concernées et restera sous réserve des conditions usuelles en la matière. Une communication au marché sera faite le moment venu sur l’évolution du projet conformément aux exigences réglementaires applicables.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 40,3 milliards d’euros en 2024 et 124 100 salariés au 30 septembre 2025, dont 68 000 en France. Le Groupe servait 310 millions de clients au 30 septembre 2025, dont 270 millions de clients mobile et 23 millions de clients haut débit fixe. Ces chiffres tiennent compte de la déconsolidation de certaines activités en Espagne liées à la création de la co-entreprise MASORANGE. Le Groupe est présent dans 26 pays (y compris les pays non consolidés).

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the Future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. « Lead the Future » capitalise sur l’excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d’Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA).

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.comet pour nous suivre sur X : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse

Eric Fohlen-Weill, Orange - eric.fohlen-weill@orange.com 06.81.07.81.02

Tom Wright, Orange - tom.wright@orange.com 06.78.91.35.11

Tom Wright, Orange - tom.wright@orange.com 06.78.91.35.11

A propos de Free-Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 18 000 collaborateurs au service de 52 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros en 2024. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin septembre 2025, 23,2 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin septembre 2025 plus de 12,8 millions d’abonnés. En Pologne, où il opère sous la marque Play, le Groupe est un opérateur convergent Fixe et Mobile qui comptait, à fin septembre 2025, 15,6 millions abonnés.

Contact presse

Isabelle Audap, Free-Groupe iliad – presse@iliad.fr - 06 33 47 09 57.

A propos de Bouygues Telecom

Filiale du groupe Bouygues, Bouygues Telecom, est un opérateur français global de communications et de services numériques. En 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 milliards d'euros, emploie 11 200 collaborateurs et dispose de 510 boutiques en France. Créé en 1994, Bouygues Telecom s’engage à fournir à ses clients particuliers, entreprises et administrations publiques des services de communication fixe et mobile, ainsi que des services d’internet très haut débit sécurisés, innovants et de qualité, en développant constamment son réseau et l'expérience utilisateur. 27 millions de clients Mobile et 5,3 millions de clients fixe font confiance à Bouygues Telecom, opérateur n°1 des connexions WiFi et internet mobile selon nPerf en 2025, et n°1 sur le mobile en zones denses selon l’ARCEP, en 2025. Son réseau 4G couvre aujourd’hui 99% de la population et son réseau 5G plus de 19 000 communes et plus de 85% de la population. La division Entreprises de Bouygues Telecom accompagne et fait grandir une communauté de plus de 104 000 clients dont 70% du CAC 40, en généralisant le Très Haut Débit en France et en fluidifiant l'adoption des nouveaux usages tels que les communications unifiées, les réseaux intelligents et les services de mobilité d’entreprise et en accompagnant la transformation de leurs infrastructures numériques. Engagé dans la réduction de ses émissions carbone, Bouygues Telecom ambitionne d’atteindre -29,4% pour les scopes 1 et 2 et -17,5% pour le scope 3 d’ici 2027, des objectifs approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi).

#OnEstFaitPourEtreEnsemble

Pour suivre l’actualité de Bouygues Telecom : www.corporate.bouyguestelecom.fr , sur X : @ByTel_Corporate

Contacts presse :

Maylis Carçabal, Groupe Bouygues - mca@bouygues.com - 06 63 59 87 05

Anthony Colombani, Bouygues Telecom - ancolomb@bouyguestelecom.fr - 07 62 46 26 65

Stéphanie Brun, Bouygues Telecom - sbrun@bouyguestelecom.fr - 06 47 47 15 76

Avertissement :

Cette information a été qualifiée par Bouygues SA, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014).

Responsable de la notification : Didier Casas, Secrétaire Général.

Cette information a été qualifiée par Orange SA, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014).

Responsable de la notification : Nicolas Guerin, Secrétaire Général.

Pièce jointe