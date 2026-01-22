Værdipapirfonden Independent Invest - Finanskalender 2026

I henhold til gældende oplysningsforpligtelser over for Nasdaq Copenhagen offentliggøres hermed finanskalender for Værdipapirfonden Independent Invest for 2026.

Finanskalender

19. februar 2026 – Offentliggørelse af årsrapport 2025

13. august 2026 – Offentliggørelse af halvårsrapport 2026



Spørgsmål kan rettes til fondens investeringsforvaltningsselskab Tiedemann Independent A/S, direktør Christian Tiedemann på tlf. 33 15 60 15.

Venlig hilsen

Christian Tiedemann

Tiedemann Independent A/S

www.independentinvest.dk