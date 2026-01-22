TPE : stagnation de la trésorerie en 2025 pour les petites entreprises

Selon les dernières données de l’Observatoire de la trésorerie des TPE et PME d’Axonaut, la situation financière des très petites entreprises s’est stabilisée en 2025, sans pour autant renouer avec la croissance.

Après plusieurs années marquées par une forte dégradation, la trésorerie ne progresse toujours pas, mais son recul ralentit nettement. La situation apparaît moins défavorable que les années précédentes et tend vers une phase de stabilisation.

En 2025, une TPE moyenne disposait de 16 118 euros de trésorerie sur son compte professionnel, tout en devant faire face à 29 038 euros de factures impayées.

Par rapport à 2024, les impayés diminuent de 2 %, alors qu’ils étaient en hausse continue depuis trois ans. Dans le même temps, la trésorerie recule de seulement 4 % en 2025, contre une baisse de 9 % en 2024 et de 21 % en 2023.

Cette évolution traduit une dynamique de stabilisation, qui constitue un signal encourageant. Néanmoins, la situation financière des TPE demeure nettement dégradée par rapport à 2022.

En 2022, dans le contexte post-Covid, une TPE moyenne disposait alors d’environ 26 000 euros de trésorerie, soit près de 10 000 euros de plus qu’en 2025. Par ailleurs, malgré le léger repli observé cette année, le niveau des impayés reste élevé : avec 29 038 euros bloqués dans les factures impayées, les entreprises doivent aujourd’hui composer avec 11 688 euros d’impayés supplémentaires par rapport à 2022, où ceux-ci s’élevaient à seulement 17 350 euros en moyenne.

L’évolution parallèle de la trésorerie et des impayés au cours des trois dernières années suggère un lien direct entre ces deux phénomènes. L’amélioration des délais de paiement et l’encaissement des montants dus apparaissent ainsi comme des leviers majeurs pour renforcer la situation financière des petites entreprises.

Enfin, l’impact de la généralisation de la facturation électronique en 2026 devra être suivi de près. Si elle peut améliorer la trésorerie des TPE et PME en réduisant les délais de paiement et les impayés, elle pourrait également la fragiliser en cas de non conformité.

Chaque trimestre, Axonaut, plateforme dédiée à la gestion des TPE et PME, analyse les données de plus de 4 000 entreprises utilisatrices, permettant d’identifier les grandes tendances économiques entre 2022 et 2025. Cette étude souligne l’urgence d’une réflexion sur les solutions à apporter pour soutenir la trésorerie des petites entreprises face à l’augmentation des créances non recouvrées.