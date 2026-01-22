Eik fasteignafélag hf.: Útboð skuldabréfa 29. janúar 2026

Eik fasteignafélag hf. („Eik“) efnir til útboðs á skuldabréfum fimmtudaginn 29. janúar 2026. Boðinn verður til sölu nýr skuldabréfaflokkur, EIK 120266.
Skuldabréfaflokkurinn EIK 120266 er óuppgreiðanlegur, ber fasta verðtryggða vexti og greiðir jafnar greiðslur afborgana og vaxta á sex (6) mánaða fresti með lokagjalddaga 2066.
Fyrirkomulag útboðsins verður með þeim hætti að öll samþykkt tilboð verða tekin á hæstu samþykktu ávöxtunarkröfunni. Eik áskilur sér rétt til þess að samþykkja öll tilboð, hafna öllum tilboðum eða taka tilboðum að hluta.
Nýi skuldabréfaflokkurinn mun deila veðsafni með þegar útgefnum skuldabréfaflokkum félagsins EIK 050726, EIK 050749, EIK 161047, EIK 100346, EIK 100327, EIK 141233, EIK 050734 og EIK 150536, og tilteknum lánum frá fjármálastofnunum.
Áætlaður uppgjörsdagur skuldabréfaflokksins er 12. febrúar 2026.
Markaðsviðskipti Arion banka hafa umsjón með útboðinu. Tilboðum skal skilað á netfangið: skuldabréfamidlun@arionbanki.is fyrir kl. 16:00 þann 29. janúar 2026.
Nánari upplýsingar veitir:
Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármála og UT, lydur@eik.is, s. 820-8980