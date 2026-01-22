Direct Securities accueille la remise des prix du "Championnat des Experts du Patrimoine" et réaffirme son engagement aux côtés des professionnels de la gestion

x

Direct Securities a eu le plaisir d’accueillir, le 21 janvier 2026, dans ses locaux parisiens, la cérémonie de remise des prix du Championnat des Experts du Patrimoine 2025, organisé par Experts du Patrimoine. Partenaire de l’événement, Direct Securities réaffirme à cette occasion son engagement durable aux côtés des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), des professionnels de l’investissement et de l’écosystème financier.

Un rendez-vous de référence valorisant les expertises et les pratiques de gestion

Le Championnat des Experts du Patrimoine, anciennement Championnat des CGP, constitue un cadre de référence permettant de comparer, dans des conditions identiques, des stratégies d’investissement mises en œuvre sur la durée. Les participants concourent selon deux formats distincts : portefeuilles 100 % fonds ou portefeuilles orientés actions et cryptomonnaies, reflétant la diversité des approches de gestion.

Au cœur d’une journée structurée autour du partage d’expertises et du dialogue entre professionnels,

Direct Securities accueille la remise des prix du Championnat des Experts du Patrimoine. Ce temps fort illustre son engagement en faveur d’une gestion exigeante, fondée sur la rigueur, la transparence et la performance dans la durée, ainsi que son positionnement d’acteur de référence en matière d’accès aux marchés et de solutions opérationnelles pour les professionnels de la gestion de patrimoine.

« Le partenariat avec Direct Securities s’inscrit pleinement dans l’esprit du Championnat. Il témoigne d’un engagement commun en faveur de la transparence et de la valorisation des savoir-faire des professionnels de la gestion de patrimoine », souligne Jean-Baptiste Sicard, organisateur du Championnat des Experts du Patrimoine.

« Le Championnat des Experts du Patrimoine incarne une vision exigeante et concrète de la gestion, fondée sur des éléments tangibles et la performance dans la durée. Accueillir cette remise des prix est pour Direct Securities une évidence, tant nos valeurs sont alignées avec celles de cet événement », déclare Jenny Ruiz, Directrice du Pôle Clientèle Professionnelle de Direct Securities.

« Ce championnat offre un cadre rare pour démontrer, chiffres à l’appui, la cohérence d’une stratégie d’investissement. J'y applique une méthode inspirée de Warren Buffett, issue de l’observation des entreprises sur le terrain et de choix menés avec patience, discipline et convictions fortes. Être récompensé dans ce contexte revêt une valeur toute particulière », souligne Charles-Edouard Luquet, vainqueur de l’édition 2025.

A propos des Experts du Patrimoine :

Le Championnat des Experts du Patrimoine est la compétition de référence pour les professionnels du conseil financier. Chaque année, il met en concurrence les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) sur leur cœur de métier : l’allocation d’actifs. En conditions réelles de marché, les participants démontrent leur capacité à générer de la performance et à piloter le risque sur la durée.

En miroir de cette compétition technique, l’Annuaire des Experts du Patrimoine offre aux épargnants une plateforme de transparence. Il recense et met en relation les particuliers avec ces professionnels qualifiés, permettant ainsi de choisir son conseil sur la base de critères objectifs et de résultats éprouvés.

A propos de Direct Securities :

Direct Securities, la marque « BtoB » de Bourse Direct, accompagne depuis 2004 les conseillers en gestion de patrimoine, family offices, sociétés de gestion, banquiers ou courtiers, grâce à une offre complète de Front et Back-Office pour la gestion des comptes-clients. Cette prestation globale allie solutions d’investissements, technologie performante et accompagnement sur-mesure. Plus d’information sur https://www.directsecurities.fr/fr/expert-gestion-client.

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité. L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

