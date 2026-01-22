Ontex lanceert multi-liquid liner in Europa, afgestemd op de noden van vrouwen in perimenopauze en menopauze

Aalst, Belgium, 22 januari 2026 – Ontex Group NV [EURONEXT: ONTEX], een toonaangevende ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, brengt zijn multi-liquid liner op de markt. Het inlegkruisje is nu verkrijgbaar bij een toonaangevende Duitse retailer en wordt de komende weken ook in andere Europese landen uitgerold.

De lancering komt er na erg positieve reacties van vrouwen die het inlegkruisje recent hebben getest: meer dan 90% van de deelnemers gaf aan dat ze de Ontex multi-liquid liner zouden aanbevelen en opnieuw zouden kopen.

De multi-liquid liner speelt in op de veranderende behoeften van vrouwen in elke levensfase en biedt betrouwbare bescherming bij menstruatie, licht urineverlies en dagelijkse vaginale afscheiding, alles in één discrete en comfortabele oplossing.

Uit onderzoek blijkt dat inlegkruisjes door vrouwen voornamelijk tijdens de menstruatie worden gebruikt en voor dagelijkse afscheiding. Wat vandaag vaak ontbreekt, is adequate bescherming tegen licht urineverlies. Het nieuwe inlegkruisje is speciaal ontwikkeld om aan deze behoeften te voldoen, die vaak samenhangen met perimenopauze of menopauze. Het product is als medisch hulpmiddel goedgekeurd en biedt tot 8 uur bescherming tegen lekken en geur. De multi-liquid liner is verkrijgbaar in drie maten: regular, large en extra large.

“Bij Ontex begrijpen we dat de behoeften van vrouwen doorheen hun leven veranderen. We hebben onze multi-liquid liner ontworpen om comfort, zelfvertrouwen en betrouwbare bescherming te bieden voor alle vormen van vochtverlies, van menstruatie tot peri- en menopauze. We zijn trots op de nauwe samenwerking met onze retailpartners om slimme, betaalbare oplossingen aan te bieden die inspelen op deze veranderende behoeften. Met de multi-liquid liner willen we vrouwen helpen hun dagelijkse leven comfortabel en gerustgesteld te leven, ongeacht de fase waarin ze zich bevinden. ‘One liner for all your needs’ weerspiegelt onze toewijding om hoogwaardige, veelzijdige bescherming voor iedereen toegankelijk te maken,” zegt Chiara Alleva, Femcare Category Lead.

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg voornamelijk in Europa en Noord-Amerika. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.100 mensen tewerk met fabrieken en kantoren in 11 landen, en de innovatieve producten worden verdeeld in ongeveer 100 landen. Ontex heeft zijn hoofdkantoor in Aalst, België en staat genoteerd op Euronext Brussel waar het deel uitmaakt van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

