Démission de M. José Francisco Pérez Mackenna de son mandat d’administrateur de Nexans

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 22 Janvier 2026 – Nexans annonce la démission de M. José Francisco Pérez Mackenna de son mandat d'administrateur, avec effet au 1er février 2026. Sa démission implique également son départ du Comité d’Audit, des Comptes et des Risques, du Comité des Nominations et de Gouvernement d'Entreprise, du Comité des Rémunérations et du Comité Stratégique et de Développement Durable. M. Pérez Mackenna a informé Nexans qu'il avait accepté une invitation à rejoindre le gouvernement de la République du Chili en tant que Ministre des Affaires Etrangères.

Le Conseil d'administration remercie M. Pérez Mackenna pour son engagement et sa contribution exceptionnels aux travaux du Conseil et des quatre Comités dont il était membre depuis sa nomination en 2011, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 28 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 7,1 milliards d’euros en 2024. Reconnu comme un leader en matière d’action climatique, Nexans s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

www.nexans.com | #ElectrifyTheFuture

Contacts :

Communication







Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com







Maellys Leostic

maellys.leostic @nexans.com







Olivier Daban

olivier.daban@nexans.com

Relations investisseurs







Audrey Bourgeois

Tél. : +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com





Pièce jointe