UAB “Atsinaujinančios energetikos investicijos” skelbia 2025 m. gruodžio mėn. GAV

UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (AEI) grynoji aktyvų vertė (GAV) 2025 m. gruodžio mėn. pabaigoje sudarė 88,775,963 EUR, mažėjant nuo 94,367,121 EUR, užfiksuotų 2025 m. rugsėjo mėn. pabaigoje.
Akcijos kaina sumažėjo iki 1.5135 EUR, palyginti su 1.6088 EUR, nustatyta 2025 m. rugsėjo mėn. pabaigoje. Nuo veiklos pradžios skaičiuojama pro forma vidinė grąžos norma (IRR) taip pat sumažėjo – iki -0.67 %, palyginti su 0.84%, skelbta 2025 m. rugsėjo mėn. pabaigoje.
