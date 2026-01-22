Communiqué de presse



Atos a reçu le label « Scopism SIAM Assured » à la fois en tant que fournisseur de services et société de conseil

Atos est la première société de gestion et d'intégration de services (Service Integration and Management - SIAM) au monde à obtenir cette double accréditation

Paris, France, 22 janvier 2026 – Atos, leader mondial de la transformation digitale accélérée par l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le label « Scopism SIAM Assured » (SSA) en tant que fournisseur de services SIAM et société de conseil SIAM — faisant d'Atos la première organisation mondiale à obtenir cette double distinction.

Cette étape souligne le leadership d'Atos dans l'intégration et la gestion de services dans son ensemble ainsi que son engagement à offrir excellence, innovation et gouvernance de confiance à travers des écosystèmes complexes de services multi-fournisseurs à l'ensemble de ses clients.

Le programme Scopism SIAM Assured est une accréditation mondialement reconnue attribuée aux organisations qui réussissent une évaluation rigoureuse et indépendante de leurs capacités SIAM. L'obtention du statut SSA démontre une expertise vérifiable dans les pratiques SIAM, notamment la gouvernance, l'intégration, l'assurance, la coordination et l'optimisation de la valeur du service.

La reconnaissance de la capacité SIAM de bout-en-bout d'Atos (livraison opérationnelle et conseil stratégique) est la confirmation que l'entreprise respecte les meilleures pratiques en matière de modèles de gouvernance, d'intégration et de coordination. Elle renforce la confiance et la différenciation d’Atos dans l’engagement des clients et les appels d'offres, et distingue la société dans les appels d'offres compétitifs. L'accréditation Scopism est reconnue par les services achats comme un indicateur fiable de maturité, réduit l'incertitude pour les clients, accélère les processus et offre à Atos une preuve d'excellence reconnue unanimement par l'industrie.

Scopism, une organisation britannique reconnue mondialement pour son expertise en gestion et intégration de services, administre le programme SIAM Assured afin d'offrir à ses organisations clientes un indicateur clair et fiable des capacités SIAM. Cette accréditation renforce la confiance lors des processus d'achat, offrant une mesure standard de qualité et de maturité dans l'industrie.

« Atos est la première organisation au monde à avoir obtenu deux accréditations formelles du programme Scopism Assured. Nous avons été impressionnés par la qualité et l’exhaustivité des preuves fournies par Atos. Chaque question a reçu une réponse claire basée à la fois sur des données issues des services standards ainsi que par des références clients, qui décrivaient comment le service était utilisé dans la vie réelle. L'un des avantages les plus importants de l'accréditation est sa simplification du processus de due diligence. La sélection des nouveaux fournisseurs peut être chronophage et gourmande en ressources, mais l'accréditation agit comme un processus de pré-sélection, assurant aux organisations que le fournisseur respecte les normes en vigueur dans le secteur », a déclaré Claire Agutter, directrice chez Scopism.

« Être la première organisation à obtenir le statut SIAM Assured dans deux catégories témoigne du leadership d'Atos, de sa vision stratégique, de son excellence opérationnelle et de sa capacité à exécuter et à tenir ses engagements. Cette double accréditation est également une garantie pour nos clients de nos capacités de pointe, qui peuvent les aider à maximiser leur valeur et à réussir dans le paysage numérique en rapide évolution d'aujourd'hui », a déclaré Michael Herron, Directeur d’Atos au Royaume-Uni et en Irlande.

En tant qu'associé Scopism Assured SIAM, Atos bénéficie en outre de plusieurs avantages clés, incluant une représentation au Conseil de leadership de SIAM. Ce rôle permet à Atos de contribuer à l'orientation stratégique et à l'évolution continue de SIAM à l'échelle mondiale

Cette reconnaissance distingue Atos sur le marché et souligne son engagement continu à promouvoir l'excellence et l'innovation dans l'intégration des services, aidant les organisations, publiques ou privées, à mener leur transformation digitale et à répondre aux besoins changeants des entreprises, aux exigences réglementaires et à l'évolution rapide des technologies.

À propos du groupe Atos

Le groupe Atos est un leader mondial de la transformation digitale avec environ 63 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 8 milliards d'euros, opérant dans 61 pays sous deux marques — Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen en cybersécurité, cloud et informatique haute performance, Atos Group s'engage à un avenir sécurisé et décarboné et propose des solutions sur mesure alimentées par l'IA, complètes pour tous les secteurs. Le groupe Atos est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) opère. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

Le but du groupe Atos est d'aider à concevoir l'avenir de l'espace de l'information. Son expertise et ses services soutiennent le développement des connaissances, de l'éducation et de la recherche dans une approche multiculturelle et contribuent au développement de l'excellence scientifique et technologique. À travers le monde, le Groupe permet à ses clients, employés et membres des sociétés en général de vivre, travailler et se développer de manière durable, dans un espace d'information sûr et sécurisé.

