Landsbankinn hf.: Fjárhagsafkoma ársins 2025 birt þann 29. janúar 2026

Landsbankinn birtir fjárhagsafkomu ársins 2025 fimmtudaginn 29. janúar 2026.
Fjárfestatengsl
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Landsbankans í gegnum netfangið fjarfestatengsl@landsbankinn.is.
| Source: Landsbankinn hf. Landsbankinn hf.
