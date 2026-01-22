「香港好味」名廚首推美食指南呈獻全城美食真髓

香港, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港作為世界美食之都的悠久聲譽，建基於其鮮明的對比魅力—樸實的街頭攤檔與精緻的米芝蓮星級餐廳和諧共存，而箇中「好味」更是處處可尋。香港旅遊發展局（旅發局）聯同中華廚藝學院，推出全新涵蓋各區的「香港好味」名廚精選美食指南（美食指南），透過本地名廚的專業視角與味蕾，邀請旅客體驗香港獨有的飲食文化。

「香港好味」是一本由名廚主導的美食指南，聚焦香港各區的飲食風貌。超過50位畢業於中華廚藝學院大師級中廚課程的資深名廚，合力嚴選出全港250間餐廳，重點推薦他們一再回訪的心水之選。指南全面而精細地呈現香港的飲食版圖，涵蓋琳瑯滿目的中菜佳餚及包羅萬有的環球美食—從地道粉麵小店、港式糖水舖，到家庭式本地小廚、文青咖啡室、星級酒店餐廳及米芝蓮頂級食府，一應俱全。「香港好味」跳出常規排名與獎項的框架，集中以權威的內行視角，呈現香港最地道、最具特色的美食體驗。





「香港好味」為美食愛好者提供內行推薦—從精緻的高級餐飲體驗到深受本地人喜愛的茶餐廳等經典，以至地道甜品和煲仔飯等隱世美味，應有盡有。

一眾名廚正是「香港好味」的靈魂所在，作為香港多間知名食肆的創意泉源，他們對於詮釋一頓佳餚，以及如何成就一間歷久彌新的餐廳，均擁有獨到見解。參與名廚當中包括黃隆滔及李文星等享負盛名的業界翹楚，他們的個人推介既反映各自的廚藝根源，亦體現他們與香港飲食文化之間的深厚連繫。

三星米芝蓮食府富臨飯店行政總廚黃隆滔表示，「每當我想到香港美食，腦海中總會浮現那些我不斷回訪的街坊小店—大排檔、茶餐廳和特色小店均定義了這座城市的日常飲食文化。這些餐廳反映了本地人真實的飲食習慣，也體現了這座城市的美食精髓。我很高興能參與製作這本指南，因為它讓旅客能透過本地人熟知和喜愛的美食和社區，以真實的方式體驗香港。」



卅二公館行政總廚李文星表示，「無論是一碗暖心的湯麵，還是與摯友共享的火鍋，我一直相信香港最出色的美食，往往藏於最簡單的場景之中。『香港好味』所推薦的餐廳都是具有歷史、穩定品質和用心經營的地方，它們正正展現了為何香港是全球最令人嚮往的美食城市之一。」

「香港好味」同時為旅客與本地市民而設，並按全港不同地區整理當中250間餐廳推介，鼓勵大家走出慣常的美食路線，深入探索每區的獨特個性。從鬧市街頭鑊氣十足的小炒，到寧靜小區內代代相傳的街坊心水，一班名廚的選擇讓旅客和市民可以深度體驗香港餐飲文化的深厚底蘊與多元風貌，盡享「香港好味」。

指南配合豐富的多媒體內容，包括於活動專屬網頁發佈各區影片及精選地圖，並設有可供下載的電子版本，方便旅客及本地市民隨時隨地規劃美食行程，深入探索社區魅力。多區地鐵站、巴士站及旅客指示標誌將展示地區專屬二維碼，旅發局亦將於多個旅客熱點，以及多區的大型購物商場、酒店播放「香港好味」宣傳片，全方位展現香港作為全球美食之都的地位—地道滋味遍佈全城，驚喜往往隱藏於最意想不到的角落。

想探索完整的「香港好味」指南並開始你的美食之旅，請瀏覽 tastehk.discoverhongkong.com。下載電子版美食指南、觀看各區影片，並使用 #TasteHongKong 參與討論，逐一探索每個社區，細味定義香港的地道滋味。

