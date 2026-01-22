Azimut entreprend un programme de forage de 10 000 m visant l’expansion du gîte d’or de Patwon, Propriété Elmer, Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 22 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce une nouvelle phase de travaux visant à étendre le gîte aurifère de Patwon sur la Propriété Elmer (la « Propriété »), détenue à 100%, située dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec, Canada (voir figures 1 à 4). Ce programme fait suite à l'étude d’orientation (« scoping study ») réalisée par Azimut en 2025, supporté par le contexte très favorable lié au cours actuel de l'or (voir le communiqué du 31 mars 2025i).

Le programme planifié de 10 000 m de forage au diamant cherchera en priorité à étendre les ressources aurifères connues de Patwon et à tester des cibles bien définies à proximité immédiate. Si les résultats de cette phase sont positifs, elle sera suivie par une mise à jour de l'estimation des ressources minérales selon la norme NI 43-101, qui tiendra compte d’hypothèses actualisées sur le prix de l'or, puis par une évaluation économique préliminaire (« EEP »)

Base de départ : l’estimation des ressources en or de 2023

L’estimation des ressources minérales conformes à la norme NI 43-101 pour Patwonii, complété en 2023 (« l’ERM 2023 »), a conduit à l'estimation suivante en utilisant un prix de l’or de 1 800 $US par once :

Ressources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 millions de tonnes à une teneur de 1,93 g/t Au

dans 4,99 millions de tonnes à une teneur de 1,93 g/t Au Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 millions de tonnes à une teneur de 1,94 g/t Au

En considérant un prix de l’or à 2 160 $US par once, le prix le plus élevé envisagé dans l’analyse de sensibilité de l’ERM 2023, l’estimation est la suivante :

Ressources indiquées : 324 800 onces dans 5,71 millions de tonnes à 1,76 g/t Au

dans 5,71 millions de tonnes à 1,76 g/t Au Ressources présumées : 585 400 onces dans 10,85 millions de tonnes à 1,68 g/t Au

Selon ce dernier scénario (2 160 $US), la portion exploitable en fosse à ciel ouvert comprend 322 900 onces à une teneur de 1,76 g/t Au (indiquées) et 363 600 onces à une teneur de 2,04 g/t Au (présumées).

Potentiel de croissance des ressources (voir figure 4)

Une analyse systématique des données de forage existantes indique un potentiel de croissance des ressources vers l’ouest, situées en prolongement direct avec les ressources connues, et à des profondeurs relativement faibles de 300 à 700 m. La limite actuelle de l’enveloppe des ressources n'est pas limitée par des trous stériles. Le modèle de blocs des ressources suggère un axe de plongement modéré vers l’ouest de minéralisations aurifères à plus haute teneur dont l'extension n'a pas encore été testée par forage. Cette cible a une dimension minimale de 350 m latéralement et 400 m verticalement. D’autres cibles ont été identifiées à la limite est de l’enveloppe des ressources en fosse à ciel ouvert sur une longueur de 400 m. Cette zone n'a été explorée que par des forages peu profonds. Plusieurs autres cibles proximales bien définies seront également testées par forage.

Tous les résultats des forages antérieurs sont reportés dans le communiqué de presse du 29 juin 2023iii, ainsi que les détails de l’ERM 2023 dans le communiqué du 21 novembre 2023iv.

Études techniques additionnelles

Si les résultats du programme de forage sont positifs, Azimut lancera immédiatement plusieurs études techniques pour préparer une EEP :

Tests métallurgiques avancés pour optimiser les processus de récupération de l'or;

Caractérisation géochimique pour la conception de l'usine et la gestion des matières résiduelles;

Collecte de données sur la mécanique des roches pour les paramètres de conception de la mine;

Évaluation des aspects énergétiques et d'infrastructure pour améliorer la budgétisation;

Études de caractérisation environnementale et feuille de route pour l'obtention des permis.



À propos de la Propriété Elmer

La Propriété Elmer comprend 658 claims (346,6 km2) en un bloc sur 42,8 km de long. La Propriété est située à 285 km au nord de la ville de Matagami, 60 km à l'est du village d'Eastmain et à 5 km de la route Billy-Diamond, une voie d’accès majeure accessible en toute saison. La région dispose d'infrastructures de qualité, incluant un réseau routier développé, un réseau hydroélectrique et des aéroports.

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, géologue, président et chef de la direction d’Azimut, a préparé ce communiqué de presse et a approuvé l'information scientifique et technique divulguée, y compris les résultats antérieurs présentés par Azimut dans les figures supportant ce communiqué. Il agit en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l’information concernant les projets miniers.

À propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. En plus d’Elmer, Azimut avance en parallèle plusieurs projets à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut) : Zone Fortin (antimoine-or); Zone Rosa (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente.

(100% Azimut) : (antimoine-or); (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente. Wabamisk Est (100% Azimut) : Lithos Nord & Sud (lithium) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente.

(100% Azimut) : (lithium) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP); forages complétés, résultats en attente.



La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

