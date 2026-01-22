Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen



22. januar 2026

FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 26. januar 2026

Med virkning fra den 26. januar 2026 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.

Obligation med kvartårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 26. januar 2026 til den 27. april 2026:

Obligationer uden renteloft

DK0030513585, (Tier2), udløb 2032, ny rente pr. 26. januar 2026: 5,9067% p.a.

Obligation med kvartårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 26. januar 2026 til den 24. april 2026:

Obligationer uden renteloft

DK0030522818, (SNP), udløb 2027, ny rente pr. 26. januar 2026: 2,630% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.

