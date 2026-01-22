PyroGenèse annonce une deuxième commande de poudre de titane dans le cadre d’un accord d’approvisionnement en poudre avec une entreprise américaine de technologies des minéraux et des métaux

MONTRÉAL, 22 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PyroGenèse Inc. (« PyroGenèse ») (TSX : PYR) (OTCQX : PYRGF) (FRA : 8PY1), chef de file des procédés à ultra-haute température et de l’innovation en ingénierie, et fournisseur de technologies plasma destinées à l’industrie lourde et au secteur de la défense, annonce aujourd’hui un contrat additionnel portant sur une tonne de poudre de titane dans le cadre de l’entente d’approvisionnement en poudres récemment signée avec une société américaine spécialisée dans les technologies des minéraux et des métaux. Cette poudre a été produite au moyen du procédé d’atomisation plasma NexGenMC de PyroGenèse. Il s’agit de la deuxième commande reçue depuis la signature de l’entente au quatrième trimestre de 2025, et la livraison au client est prévue au cours des prochains jours.

FAITS SAILLANTS DU PROJET

Objectif : fournir une matière première fiable et de haute qualité destinée au développement d’alliages de titane, un minéral critique requis par des secteurs clés, notamment le spatial, l’aérospatiale, le médical, la défense, l’électronique grand public, l’hydrogène et les véhicules électriques.

Portée : une commande d’une tonne, constituant la deuxième commande au titre de l’accord d’approvisionnement récemment signé, visant la livraison de poudre métallique de titane de haute qualité produite selon le procédé d’atomisation plasma NexGenMC de PyroGenèse, avec des commandes récurrentes au besoin.

Calendrier : la poudre métallique sera livrée au client au cours des prochains jours.

Impact stratégique : contribue à la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement en minéraux critiques pour le titane, tout en s’appuyant sur un procédé de fabrication novateur, durable et en boucle fermée.

Tel qu’annoncé précédemment (communiqué de presse daté du 15 décembre 2025), PyroGenèse a signé une entente d’approvisionnement en poudre avec une société américaine spécialisée dans les technologies des minéraux et des métaux, afin de fournir le client de façon récurrente, selon ses besoins. Le client utilise ses technologies brevetées pour produire des alliages à haute performance à partir de titane et d’autres minéraux critiques essentiels à des industries américaines de pointe, notamment les secteurs spatial, aérospatial, de la défense, de l’électronique grand public, de l’hydrogène, des véhicules électriques et de la fabrication additive. La première commande effectuée dans le cadre de cette entente portait sur 3,5 tonnes de poudre de titane « off-cut » (Ti64) de PyroGenèse. La commande annoncée aujourd’hui porte sur une tonne additionnelle de cette même qualité de poudre.

Les « off-cuts » sont des poudres produites lors du procédé d’atomisation plasma de PyroGenèse, dans des plages granulométriques qui ne sont pas actuellement utilisées par la gamme existante d’imprimantes industrielles de fabrication additive métallique (impression 3D). Ce matériau de titane non primaire conserve toutefois une valeur latente, puisqu’il présente une chimie et des caractéristiques constantes, adaptées à un retraitement industriel. En conséquence, PyroGenèse a constitué des stocks de ces poudres en vue de leur vente éventuelle, partant du principe que l’évolution continue de l’industrie de la fabrication additive, combinée à la qualité intrinsèquement supérieure des poudres métalliques atomisées par plasma NexGenMC de PyroGenèse, finirait par générer une demande pour ce type de matériau. La commande annoncée aujourd’hui représente la deuxième commande commerciale de ce type pour PyroGenèse.

« La réception d’une deuxième commande récurrente au titre de ce contrat confirme davantage l’opportunité de marché pour notre poudre de titane issue des chutes de production. La réintroduction de nos stocks de ce titane à haute valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement permet de réduire le gaspillage et de contribuer à la sécurisation de l’approvisionnement en minéraux critiques », a déclaré P. Peter Pascali, président et chef de la direction de PyroGenèse. « L’établissement d’un marché pour les matériaux issus des chutes de production, en complément de nos poudres de titane fines et grossières, accroît l’efficacité et la rentabilité de chaque cycle de production de notre réacteur NexGenMC et améliore la durabilité globale du procédé. »





Image : la poudre métallique de titane de PyroGenèse, telle que produite par son système d’atomisation par plasma NexGenMC.

CONTEXTE INDUSTRIEL ET DE MARCHÉ

Le marché mondial de l’impression 3D spécifique aux poudres de titane devrait passer de 214 millions de dollars en 2023 à 1,4 milliard de dollars d’ici 2032.¹

Le titane est classé comme un minéral critique tant par le Canada² que par les États-Unis³.

Le titane est utilisé par de nombreux secteurs, notamment le spatial, l’aérospatiale, la défense, l’électronique grand public, le secteur médical, l’hydrogène et les véhicules électriques, en raison de son excellent rapport résistance/poids et de sa résistance à la corrosion.





PyroGenèse est l’inventeur du procédé d’atomisation par plasma et a d’ailleurs créé le terme « atomisation par plasma » dans son brevet original. Le système NexGenMC de la Société constitue une amélioration brevetée de ce qui est considéré comme le procédé de référence (« gold standard ») pour la production de poudres métalliques destinées à la fabrication additive, également appelée impression 3D métallique.

________________________________________________________________

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6d7a21c-32d0-4d1c-bb35-ea95664f78be/fr