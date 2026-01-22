GURU Organic Energy annonce un T4 record avec des revenus en hausse de 41,5% et des résultats records pour l’exercice 2025

Faits saillants clés :

Revenus nets records de 10,1 M$ au T4 , en hausse de 41,5 % par rapport à l'année précédente; revenus nets records de 34,7 M$ pour l’exercice 2025, en hausse de 14,9 %.

, en hausse de 41,5 % par rapport à l'année précédente; revenus nets records de 34,7 M$ pour l’exercice 2025, en hausse de 14,9 %. GURU a enregistré deux trimestres rentables consécutifs , avec des revenus nets records au T3 et au T4, reflétant une demande soutenue au Canada et aux États-Unis.

, avec des revenus nets records au T3 et au T4, reflétant une demande soutenue au Canada et aux États-Unis. Exercice transformateur : la perte nette s’est améliorée pour s’établir à 1,4 M$, comparativement à 9,4 M$ pour l’exercice 2024; la perte au BAIIA ajusté s’est améliorée pour atteindre 0,3 M$, se rapprochant du seuil de rentabilité.

: la perte nette s’est améliorée pour s’établir à 1,4 M$, comparativement à 9,4 M$ pour l’exercice 2024; la perte au BAIIA ajusté s’est améliorée pour atteindre 0,3 M$, se rapprochant du seuil de rentabilité. Expansion structurelle des marges et génération de trésorerie : la marge brute a progressé de 940 points de base pour atteindre 64,7 % pour l’exercice 2025, générant des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 3,3 M$, comparativement à une sortie de fonds de 9,3 M$ pour l’exercice 2024.

: la marge brute a progressé de 940 points de base pour atteindre 64,7 % pour l’exercice 2025, générant des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 3,3 M$, comparativement à une sortie de fonds de 9,3 M$ pour l’exercice 2024. Situation financière renforcée avec 28,5 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme (24,2 M$ au 31 juillet 2025), ainsi que 10,0 M$ en facilités de crédit inutilisées.

en trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme (24,2 M$ au 31 juillet 2025), ainsi que 10,0 M$ en facilités de crédit inutilisées. Élan commercial soutenu : performance record lors de l’événement Vendredi fou–Cyberlundi sur Amazon au Canada et aux États-Unis, avec une forte croissance des ventes unitaires et de nouveaux gains de parts de marché. Prime Day et Prime Big Deal Days ont également contribué positivement à la performance de l’exercice. GURU est demeurée la marque no 1 en innovation au Québec pour une quatrième année consécutive (2022–2025).





MONTRÉAL, 22 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 octobre 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars, sauf données par action) Trois mois clos le

31 octobre Exercice clos le

31 octobre 2025 2024 2025 2024 $ $ $ $ Revenus nets 10 122 7 155 34 748 30 242 Marge brute 6 586 4 087 22 480 16 736 Bénéfice net (perte nette) 38 (2 650) (1 377) (9 410) Bénéfice (perte) de base et dilué(e) par action 0,00 (0,09) (0,05) (0,31) BAIIA ajusté2 459 (2 261) (255) (9 132)

CITATION DE CARL GOYETTE, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« L’exercice 2025 a été une année charnière pour GURU. Nous avons livré deux trimestres rentables consécutifs, avec des revenus nets records au T3 et au T4, démontrant une forte demande de la part des consommateurs au Canada et aux États-Unis. Cette performance illustre déjà les avantages du contrôle accru que nous exerçons sur la distribution, les prix et l’activation chez nos détaillants.

« Les résultats du second semestre démontrent la puissance de notre modèle, marqué par des marges structurelles élevées, une gestion disciplinée des coûts et une amélioration de la génération de trésorerie. La performance au détail s’est accélérée partout au Canada, soutenue par l’innovation et le déploiement de deux nouveaux formats clubs de 18 canettes dans un club-entrepôt national. GURU a également conservé sa position de marque no 1 en innovation au Québec.

« Du côté du commerce électronique, nous avons enregistré des résultats records lors de l’événement Vendredi fou–Cyberlundi, soutenus par de solides performances aux événements Prime Day et Prime Big Deal Days plus tôt dans l’année. Avec plus de 28 M$ en trésorerie, un élan solide et un pipeline d’innovation robuste, GURU entame l’exercice 2026 en excellente position. »

UNE ANNÉE DE TRANSFORMATION ET DE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ

L'exercice 2025 a été marqué par une transformation opérationnelle majeure, une expansion des marges et des progrès vers la rentabilité. La transition réussie vers la distribution directe au Canada, en milieu d'année, a renforcé l'engagement des détaillants et permis à la Société de mieux contrôler les prix, les promotions et les stocks.

La perte nette s’est améliorée, passant de 9,4 M$ pour l’exercice 2024 à 1,4 M$ pour l’exercice 2025, tandis que la perte au BAIIA ajusté s’est améliorée pour s’établir à 0,3 M$, reflétant des progrès continus vers le seuil de rentabilité.

La présente année a également donné lieu à une augmentation de 940 points de base de la marge, grâce aux gains d'efficacité générés par le nouveau modèle commercial, à l'amélioration des prix, à la rigueur des activités promotionnelles et à un ajustement lié à la résiliation de l’entente de distribution exclusive canadienne de la Société, tel que divulgué au T3.

ACCÉLÉRATION AU SECOND SEMESTRE : T3 ET T4 CONFIRMENT LA SOLIDITÉ DU MODÈLE

GURU a enregistré ses deux premiers trimestres rentables consécutifs depuis son entrée en bourse, avec des revenus nets records au T3 et au T4. Ces résultats témoignent d’une exécution efficace dans les canaux de vente au détail, les clubs-entrepôts, le commerce électronique et l'activation numérique au Canada et aux États-Unis.

Au second semestre de l’exercice 2025 :

Les marges brutes ont dépassé 65 % de façon constante.

La croissance des revenus s’est accélérée pour atteindre des niveaux records.

Les frais de vente, charges générales et administratives sont demeurés bien contrôlés.

La performance au détail s’est fortement améliorée au Canada dans les principales bannières.





Le modèle omnicanal de GURU — combinant commerce de détail, clubs-entrepôts, commerce électronique et numérique — a continué de se renforcer, avec des résultats exceptionnels lors de l’événement Vendredi fou–Cyberlundi, ainsi qu’une contribution importante de Prime Day et des Prime Big Deal Days plus tôt dans l’année.

PERFORMANCE COMMERCIALE

Canada : innovation et agilité

Les ventes au Canada ont progressé de 16,9 % durant l’exercice 2025, avec une hausse de 45,1 % au T4. La seconde moitié de l’exercice a été marquée par une forte exécution en magasin, un élan d’innovation et le déploiement de deux nouveaux formats clubs de 18 canettes dans 29 clubs-entrepôts à l’échelle nationale.

L'innovation a continué d'être un facteur clé de différenciation : GURU s'est classé n° 1 au Québec en matière d'innovation pour une quatrième année consécutive (2022-2025), mené cette année par Zéro Limonade glacée.

États-Unis : la solidité du commerce de détail et du commerce électronique

Les ventes aux États-Unis ont augmenté de 29,3 % au T4, soutenues par une forte demande dans le canal des détaillants naturels et chez Whole Foods, avec une hausse combinée de 22 % des ventes en dollars selon les données de balayage.

Amazon a enregistré des résultats records lors de l’événement Vendredi fou–Cyberlundi, avec une croissance annuelle robuste au Canada et aux États-Unis. Plus tôt dans l’année, les événements Prime Day et Prime Big Deal Days ont contribué significativement à cet élan, permettant notamment à GURU d’atteindre le 2e rang des marques au Canada lors de l’événement d’octobre.

Élan d’innovation soutenu

GURU a élargi sa gamme Zéro sucre au Canada et aux États-Unis, notamment avec Baies sauvages, Pamplemousse rose, Limonade glacée et Fraise melon. Les vélocités initiales demeurent solides dans l’ensemble des canaux. Punch des îles, lancé au T4, connaît une forte performance initiale. La Société a également procédé au lancement de Zéro sorbet cerise fruit du dragon au T1 2026.

PERSPECTIVES : UN ÉLAN SOLIDE À L’APPROCHE DE L’EXERCICE 2026

GURU amorce l’exercice 2026 sur des bases solides : un modèle de distribution éprouvé, des marges structurelles robustes, un élan commercial soutenu et une situation de trésorerie solide. Les principales priorités comprennent :

L’expansion de la distribution au Canada et aux États-Unis.

L’accélération du commerce électronique et de l’acquisition numérique.

L’avancement de l’innovation Zéro sucre.

Le renforcement de la présence de la marque dans les canaux de vente axés sur la santé.





Avec 28,5 M$ en trésorerie et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation positifs, GURU est bien positionnée pour réaliser des investissements ciblés à haut rendement, tout en favorisant une croissance rentable à long terme.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Quatrième trimestre de 2025

Les revenus nets se sont élevés à 10,1 M$, soit le meilleur T4 de l’histoire de GURU, en hausse de 41,5 % par rapport à 7,2 M$ au T4 2024. La croissance a été généralisée, avec une hausse de 45 % au Canada et de 29 % aux États-Unis, démontrant l’efficacité de la stratégie omnicanale de GURU à travers les clubs-entrepôts, le commerce électronique et le commerce de détail.

La marge brute a augmenté pour atteindre 65,1 %, contre 57,1 % au T4 2024, reflétant les effets positifs de la transition vers le modèle canadien de distribution directe, de l’amélioration des prix et des gains d’efficacité opérationnelle. Les frais de vente, charges générales et administratives sont restés stables par rapport au T4 2024, à 6,7 M$, et ont diminué en pourcentage des revenus nets, passant de 94,4 % à 65,9 %. Les frais de vente et de marketing ont diminué de 5,2 %, tout en générant une performance record.

Le bénéfice net s’est établi à 0,04 M$, contre une perte nette de 2,7 M$ au T4 2024 — représentant le deuxième trimestre rentable consécutif de la Société.

Exercice 2025

Les revenus nets se sont élevés à 34,7 M$, en hausse de 14,9 % par rapport à l’exercice précédent. La marge brute a augmenté de 940 points de base, pour atteindre 64,7 % contre 55,3 % en 2024, grâce à la transition vers le modèle de distribution directe au Canada, à l’amélioration des stratégies de prix, à la gestion disciplinée des activités promotionnelles et à un ajustement ponctuel divulgué au T3 2025.

Les frais de vente, charges générales et administratives ont diminué à 24,6 M$, contre 27,3 M$ en 2024, et ont diminué en pourcentage des revenus nets pour atteindre 70,7 %, contre 90,3 %, la Société ayant optimisé son mix marketing en faveur de canaux plus efficaces.

La perte nette s’est améliorée de 85,4 % pour s’établir à 1,4 M$, ou (0,05) $ par action, contre une perte nette de 9,4 M$, ou (0,31) $ par action, pour l’exercice 2024. La perte au BAIIA ajusté s’est améliorée de 97,2 %, pour s’établir à 0,3 M$, se rapprochant du seuil de rentabilité.

La Société a terminé l’exercice avec 28,5 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme, ainsi que 10 M$ en facilités de crédit inutilisées, lui conférant des liquidités amplement suffisantes pour soutenir ses initiatives de croissance.

Téléconférence et webdiffusion

GURU tiendra une téléconférence pour discuter de ses résultats du quatrième trimestre et l’exercice 2025 aujourd'hui, le 22 janvier 2026 à 10h00 (HE). Les participants peuvent accéder à l'appel comme suit :

Par webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/w2qnajso

Par téléphone : 1-833-630-1956 (sans frais) ou le 1-412-317-1837 (international)

Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible sur le site web de GURU jusqu'au 28 février 2026.





À propos des produits GURU

Les boissons énergisantes GURU sont conçues à partir d'une courte liste d'ingrédients actifs à base de plantes, dont la caféine naturelle, sans édulcorants artificiels, sans sucralose ni aspartame. Ces ingrédients soigneusement sélectionnés sont incorporés dans des mélanges uniques qui poussent votre corps à aller plus loin et votre esprit à être plus vif.

Pour découvrir la gamme de boissons énergisantes bio GURU, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou retrouvez-nous sur Amazon.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514-845-4878

investors@guruenergy.com



strat.eko

Francois Kalos

francois.kalos@guruenergy.com

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Ces informations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives aux objectifs et aux stratégies de la Société pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives aux convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions de la direction. Ces informations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « croire » ou « continuer », la forme négative de ces termes et une terminologie similaire, y compris des références à des hypothèses, bien que toutes les informations prospectives ne contiennent pas ces termes et expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un moment précis, dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc prévenu que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins. Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la direction, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque suivants, qui sont examinés plus en détail sous la rubrique « FACTEURS DE RISQUE » de la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 octobre 2025: la gestion de la croissance; la dépendance à l'égard du personnel clé; la dépendance à l'égard des clients clés; les changements dans les préférences des consommateurs; les changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques à l'égard des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; le ralentissement économique et l'incertitude continue sur les marchés financiers et d'autres changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques générales, ainsi que les développements géopolitiques, les pressions inflationnistes mondiales ou d'autres phénomènes macroéconomiques majeurs; les événements catastrophiques mondiaux ou régionaux; les fluctuations des taux de change des devises étrangères; l'inflation; les revenus provenant entièrement des boissons énergisantes; l'augmentation de la concurrence; les relations avec les co-emballeurs et les distributeurs et/ou leur capacité à fabriquer et/ou distribuer les produits de GURU; la demande pour les produits de GURU est plutôt saisonnière; les relations avec les clients existants; l'évolution du marché de la vente au détail; l'augmentation des coûts et/ou les pénuries de matières premières et/ou d'ingrédients et/ou de carburant et/ou les coûts de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour ses produits; les antécédents de flux de trésorerie négatifs et l'absence d'assurance d'une rentabilité continue ou d'un BAIIA positif; le rachat d'actions ordinaires; les droits de propriété intellectuelle; le maintien de l'image de marque ou de la qualité des produits; la rétention des services à plein temps des hauts dirigeants; les changements climatiques; les litiges; les systèmes de technologie de l'information; la fluctuation des résultats d'exploitation trimestriels; les modifications aux politiques gouvernementales et aux règlements du commerce international; les conflits d'intérêts; la consolidation des détaillants, des grossistes et des distributeurs et position dominante des principaux acteurs; le respect des lois sur la confidentialité des données et la protection des données personnelles; la gestion des lancements de nouveaux produits; le recours au marketing de tiers, y compris les célébrités et les influenceurs; la révision des réglementations sur les déclarations publicitaires, ainsi que les autres facteurs de risque mentionnés dans d'autres documents que la direction a rendus publics, y compris ceux déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. D'autres risques et incertitudes dont la direction n’a pas connaissance actuellement ou que la direction considère actuellement comme négligeables pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables à la date à laquelle elles ont été formulées, les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une confiance excessive à ces informations, car les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont assorties de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements anticipés par la direction se concrétiseront ou, même s'ils se concrétisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur les activités de la Société, sa situation financière ou ses résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date du présent document, et la direction ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières supplémentaires pour aider à évaluer la performance financière de GURU. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les normes internationales d'information financière (« IFRS »). La méthode utilisée par la direction pour calculer ces mesures peut différer des méthodes utilisées par d'autres émetteurs et, par conséquent, les définitions de ces mesures non conformes aux PCGR de GURU peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Les investisseurs sont avertis que les mesures financières non conformes aux PCGR ne doivent pas être interprétées comme une alternative aux mesures IFRS.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net ou la perte nette avant l'impôt sur le revenu, les charges financières nettes (revenus financiers nets), l'amortissement, et la charge de rémunération fondée sur des actions. Cette mesure est une mesure financière non conforme aux PCGR et n'est pas une mesure du bénéfice ou des flux de trésorerie, ni une mesure de la situation financière reconnue par les IFRS. En tant que tel, il ne doit pas être interprété comme une alternative au « bénéfice net », tel que déterminé conformément aux normes IFRS, comme une alternative aux « flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation » en tant que mesure de la liquidité et des flux de trésorerie ou comme un indicateur de la performance ou de la situation financière de la Société.

L'exclusion des charges financières nettes élimine l'impact sur le bénéfice des activités non opérationnelles, et l'exclusion de l'amortissement, de la rémunération à base d'actions et des frais de restructuration élimine l'impact non monétaire de ces éléments. La direction estime que le BAIIA ajusté est une mesure utile de la performance financière sans la variation causée par les impacts des éléments exclus décrits ci-dessus, car il fournit une indication de la capacité de la Société à saisir les occasions de croissance d'une manière rentable et à financer ses activités courantes. L'exclusion de ces éléments ne signifie pas qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que cette mesure, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux normes IFRS, permet aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation et les performances sous-jacentes de la Société d'une manière similaire à celle de la direction. Bien que le BAIIA ajusté soit fréquemment utilisé par les analystes financiers, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, il présente des limites en tant qu'outil analytique et ne doit pas être considéré isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés selon les normes IFRS.

Rapprochement du bénéfice net (perte nette) et du BAIIA ajusté

Trois mois clos le

31 octobre

Exercice clos le

31 octobre

2025 2024 2025 2024 (En milliers de dollars canadiens) $ $ $ $ Bénéfice net (perte nette) 38 (2 650) (1 377) (9 410) Frais de restructuration - 160 - 160 Revenus financiers nets (197) (253) (856) (1 417) Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 219 260 912 950 Impôt sur le résultat 77 45 141 67 Charge de rémunération fondée sur des actions 322 177 925 518 BAIIA ajusté 459 (2 261) (255) (9 132)



