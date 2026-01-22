Correction: Præcisering af forventningerne for 2025 samt udmelding af forventningerne til 2026.

Selskabsmeddelelse nr. 1/2026 | 22. januar 2026





Forventningerne til årets resultat før skat for 2025 præciseres til ca. 273 mio. kr. og basisindtjeningen til ca. 221 mio. kr.

Årsrapporten for 2025 offentliggøres som planlagt den 24. februar 2026.

I 2026 forventes et resultat før skat i intervallet 160-210 mio. kr. og en basisindtjening i intervallet 150-180 mio. kr.

Resultatet for 2026 påvirkes af bankens nye strategi frem mod 2030 med vækst i forretningsomfanget samt væsentlige investeringer i blandt andet de strategiske initiativer i Aarhus og København. Herudover er forventningerne for 2026 baseret på et uændret renteniveau, positive kursreguleringer og et stigende nedskrivningsniveau.

Forventningerne for 2026 er således forbundet med betydelige usikkerheder i relation til eksekveringen af de strategiske initiativer, kursreguleringerne og nedskrivningerne.

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til sekretariatschef Michael Nelander Petersen på telefon 87 99 39 04 eller mnp@andelskassen.dk

