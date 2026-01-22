Situation actuelle de Globex en matière de trésorerie et d'actions

TORONTO, 22 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) a le plaisir d'informer ses actionnaires qu'Emperor Metals Inc. a renouvelé l'option Duquesne West en versant à Duparquet Assets Ltd. (détenue à 50 % par Globex) 1 000 000 $ CA (un million de dollars) et 3 263 133 actions Emperor (actuellement à 0,19 $ l'action). Emperor en est maintenant à la troisième année d'une option de cinq ans pour acquérir la propriété, sous réserve de paiements en espèces et en actions et de dépenses d'exploration. Si Emperor acquiert la propriété, Duparquet Assets conservera une redevance brute de 3 % sur les métaux. Globex a annoncé l’entente d’option de la propriété Duquesne West à Emperor le 12 octobre 2022 (cliquez ici pour consulter le communiqué de presse du 12 octobre 2022).

La propriété Duquesne West est située dans le canton de Duparquet, à environ 32 km au nord-ouest de Rouyn-Noranda, au Québec. Le 9 juillet 2025, Emperor a annoncé une estimation initiale des ressources minérales présumées à ciel ouvert et souterraines de 26,9 millions de tonnes contenant 1,46 million d'onces à une teneur moyenne de 1,69 g/t Au (cliquez ici pour accéder au communiqué de presse d'Emperor daté du 9 juillet 2025). Emperor mène actuellement un programme de forage de 10 000 à 15 000 mètres.

Par ailleurs, Antimony Resources Inc. (ATMY-CSE, K8JO-FSE) a versé à Globex 125 000 $ en espèces et 250 000 actions (actuellement à 0,64 $ CA/action) pour renouveler l'option Bald Hill Antimony au Nouveau-Brunswick, où elle effectue actuellement des forages supplémentaires dans la zone à haute teneur en antimoine afin de délimiter une première ressource. (Cliquez ici pour accéder au communiqué de presse d'Antimony Resources du 14 janvier 2026).

Globex détient une importante position en espèces et en actions d'environ quarante millions de dollars (40 000 000 $), dont 100 316 actions de Pan American Silver Corp. (actuellement 79,04 $ CA/action), 22 000 actions d'Agnico Eagle Mines Ltd. (actuellement 284,11 $ CA/action) et 18 000 actions d'Alamos Gold Inc. (actuellement 55,55 $ CA/action). La société n'a aucune dette et possède plus de 260 actifs miniers, dont plus de 100 redevances ainsi que des biens immobiliers, tous situés dans des juridictions de premier ordre.

Il n'y a actuellement que 56 347 436 actions Globex en circulation. Il n'y a jamais eu de regroupement d'actions depuis l'introduction en bourse en 1987.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., PDG et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée », conformément au Règlement 43-101.

