Tilray Medical renforce sa présence sur le marché italien avec le lancement de Tilray Medical Italia et l’élargissement de son portefeuille de produits à base de cannabis thérapeutique

NEW YORK et SAVONE, Italie, 22 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, une division de Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY) et leader mondial du cannabis thérapeutique, qui favorise l’alliance thérapeutique entre les patients et les professionnels de santé afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées et personnalisées en matière de santé, annonce ce jour une mise à jour stratégique de ses activités liées au cannabis thérapeutique en Italie avec le lancement de Tilray Medical Italia, la nouvelle dénomination de l’entité précédemment connue sous le nom de FL Group.

Ce passage à Tilray Medical Italia témoigne de l’engagement constant de la société à mettre en place une plateforme médicale unifiée et évolutive dédiée au cannabis thérapeutique, tout en renforçant sa présence sur l’un des marchés médicaux réglementés les plus importants de la région.

Tilray Medical Italia étend sa présence en Italie grâce à un portefeuille croissant de produits à base de cannabis thérapeutique autorisés par le ministère italien de la Santé et bénéficiant d’un partenariat avec Molteni Farmaceutici, l’une des principales sociétés pharmaceutiques italiennes mettant sa grande expérience au service des hôpitaux, des médecins et des pharmacies à travers tout le pays.

Rajnish Ohri, président international de Tilray Brands, a déclaré : « L’Italie reste un marché stratégiquement important pour Tilray Medical alors que nous poursuivons le développement d’une plateforme de cannabis thérapeutique réglementée et leader en Europe. Le lancement de Tilray Medical Italia permet de renforcer notre présence à l’échelle locale, d’harmoniser nos activités sous une seule et même marque médicale mondiale et de consolider notre engagement à long terme consistant à proposer aux patients, aux médecins et aux systèmes de santé des produits à base de cannabis thérapeutique autorisés et de haute qualité. »

Renforcement d’une plateforme de cannabis thérapeutique réglementée en Italie

Tilray Medical Italia opère dans le cadre réglementaire italien établi en matière de cannabis thérapeutique, fournissant des produits autorisés par le ministère de la Santé et délivrés par les hôpitaux et les pharmacies conformément à la réglementation nationale. Les activités de la Société en Italie s’appuient sur l’infrastructure médicale européenne élargie de Tilray, qui comprend la culture, la fabrication, l’assurance qualité et l’expertise réglementaire de qualité pharmaceutique développées sur plusieurs marchés légaux du cannabis thérapeutique à l’échelle fédérale.

Grâce à son partenariat avec Molteni, Tilray Medical Italia renouvelle son soutien en faveur de la formation des médecins, de la prescription responsable et de l’accès des patients, tout en respectant des normes rigoureuses en matière de qualité, de sécurité et de conformité des produits.

Et M. Ohri d’ajouter : « Notre collaboration avec Molteni nous permet de servir efficacement la communauté médicale italienne tout en respectant les normes les plus strictes attendues dans un environnement pharmaceutique réglementé. Alors que la demande en cannabis thérapeutique est en constante évolution, Tilray Medical Italia est en bonne position pour soutenir de manière responsable le développement du marché. »

Tilray Medical Italia fournit du cannabis thérapeutique de -qualité pharmaceutique aux pharmacies dans toute l’Italie. Les produits sont disponibles sur ordonnance, conformément à la réglementation du ministère italien de la Santé.

À ce jour, le portefeuille de produits de Tilray Medical Italia comprend les articles suivants :

Fleur de cannabis thérapeutique :

Fleurs de cannabis THC 25 %

Fleurs de cannabis THC 18 %

Fleurs de cannabis THC 9 %/CBD 9 %



Huile de cannabis thérapeutique :

THC10/CBD10 (25 ml)

THC10/CBD10 (100 ml)

THC25/CBD25 (25 ml)

THC5/CBD20 (25 ml)

THC20/CBD6 (25 ml)

THC25 (25 ml)

Ces offres constituent une sélection complète de traitements certifiés BPF-UE destinés à répondre aux divers besoins des patients.

Partie intégrante de la stratégie européenne élargie de Tilray Medical

Le lancement de Tilray Medical Italia s’inscrit dans la stratégie élargie de Tilray visant à harmoniser ses activités liées au cannabis thérapeutique sous une seule et même entreprise médicale/marque mondiale, en tirant parti d’une expertise commune à travers l’Europe et d’autres marchés internationaux. Tilray Medical distribue ses produits dans plus de 20 pays bénéficiant de programmes de cannabis thérapeutique établis, et travaille en étroite collaboration avec les organismes de réglementation, les professionnels de santé et les partenaires de recherche en vue de faire progresser les thérapies à base de cannabinoïdes fondées sur des preuves.

Tilray Brands reste axé sur une croissance disciplinée et conforme aux normes des marchés médicaux réglementés, en plaçant la sécurité des patients, l’intégrité scientifique et la viabilité à long terme au cœur de sa démarche.

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical a pour vocation de transformer la vie des patients et de promouvoir leur dignité en leur garantissant un accès sûr et fiable à une gamme mondiale de marques de cannabis thérapeutique, à savoir Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios et Navcora. Après s’être hissée au rang des premières sociétés de production agréées de cannabis thérapeutique au Canada, Tilray a construit les premières usines de production de cannabis certifiées BPF en Europe, d’abord au Portugal, puis en Allemagne. Aujourd’hui, Tilray Medical est l’un des plus grands fournisseurs de cannabis thérapeutique destiné aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements, et dessert plus de 20 pays répartis sur cinq continents.

Pour plus d’informations sur Tilray Medical, consultez les sites Internet de Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada et Tilray Medical Australia-New Zealand.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est une société internationale de premier plan spécialisée dans les biens de consommation courante, exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui s’impose comme une force de transformation au carrefour du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, et qui améliore la qualité de vie grâce à des moments d’échanges. La mission de Tilray est d’être une entreprise leader dans le domaine des biens de consommation haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour plus d’informations sur la façon dont nous participons à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des moments d’échanges, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

À propos de Molteni Farmaceutici

Molteni Farmaceutici est une société pharmaceutique italienne, leader dans le domaine des solutions thérapeutiques pour la prise en charge de la douleur et la toxicomanie. Fondée en 1892, l’entreprise est basée à Florence, en Italie. Grâce à ses propres capacités en matière de fabrication, de R&D, de réglementation, de chaîne d’approvisionnement et de commercialisation, elle est en mesure de desservir un vaste réseau de distribution en Europe et dans le monde entier, avec des activités dans plus de 40 pays.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations exprimées dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, soumises aux dispositions dites « Safe Harbor » (ou « sphère de sécurité ») instituées par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettre », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projeter », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions figurant dans les déclarations prospectives de la présente communication. Les déclarations prospectives comprennent des évocations de nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, la capacité de la Société à commercialiser de nouveaux produits innovants à l’échelle mondiale. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les performances, réalisations ou résultats réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes actuellement non connus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans la présente communication. Les déclarations -prospectives figurant dans la présente communication comprennent également des déclarations concernant le positionnement de la Société sur le marché, sa capacité à répondre à la demande croissante en cannabis thérapeutique dans les environnements pharmaceutiques réglementés, et ses attentes quant à l’efficacité des partenariats stratégiques, notamment sa collaboration avec Molteni en faveur du développement du marché italien du cannabis thérapeutique. Pour obtenir une analyse plus détaillée de ces risques et autres facteurs, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray déposé sous formulaire 10-K auprès de la SEC et disponible sur EDGAR, de même que les autres rapports périodiques également déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication, et la Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Pour en savoir plus :

Médias : news@tilray.com

Relations avec les investisseurs : investors@tilray.com