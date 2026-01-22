Tilray Medical rafforza la propria presenza sul mercato italiano con il lancio di Tilray Medical Italia e l'ampliamento del proprio portafoglio di prodotti a base di cannabis terapeutica

NEW YORK e SAVONA, Italia, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, una divisione di Tilray Brands, Inc. (“Tilray”) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) e leader mondiale nel settore della cannabis terapeutica, che promuove l'alleanza terapeutica tra pazienti e operatori sanitari per prendere decisioni sanitarie informate e personalizzate, ha annunciato oggi un aggiornamento strategico delle proprie attività nel settore della cannabis terapeutica in Italia con il lancio di Tilray Medical Italia, il nuovo nome del soggetto precedentemente noto come FL Group.

Il passaggio a Tilray Medical Italia riflette il costante impegno dell'azienda nella creazione di una piattaforma unificata e scalabile nel settore della cannabis terapeutica in tutta Europa, rafforzando al contempo la propria presenza in uno dei mercati medici regolamentati più importanti della regione.

Tilray Medical Italia sta espandendo la propria presenza in Italia attraverso un portafoglio in crescita di prodotti a base di cannabis terapeutica autorizzati dal Ministero della Salute italiano e supportati da una partnership con Molteni Farmaceutici, una delle principali aziende farmaceutiche italiane con una profonda esperienza al servizio di ospedali, operatori sanitari e farmacie in tutto il Paese.

Rajnish Ohri, Presidente Internazionale di Tilray Brands, ha dichiarato: “L'Italia resta un mercato strategicamente importante per Tilray Medical, mentre continuiamo a costruire una piattaforma leader e regolamentata per la cannabis terapeutica a livello europeo. Il lancio di Tilray Medical Italia rafforza la nostra presenza locale, allinea le nostre attività sotto un unico marchio medico globale e rafforza il nostro impegno a lungo termine nell'offrire supporto a pazienti, medici e sistemi sanitari con prodotti a base di cannabis terapeutica autorizzati e di alta qualità”.

Rafforzamento di una piattaforma regolamentata per la cannabis terapeutica in Italia

Tilray Medical Italia opera nell'ambito del quadro normativo italiano in materia di cannabis terapeutica fornendo prodotti autorizzati dal Ministero della Salute e distribuiti attraverso canali ospedalieri e farmaceutici in conformità con le normative nazionali. Le attività italiane della Società sono supportate dalla più ampia infrastruttura medica europea di Tilray, che comprende la coltivazione di piante di qualità farmaceutica, la produzione, l'assicurazione qualità e la competenza normativa sviluppata in diversi mercati federali legali della cannabis terapeutica.

Attraverso la partnership con Molteni, Tilray Medical Italia continua a sostenere la formazione dei medici, la prescrizione responsabile e l'accesso per i pazienti mantenendo standard rigorosi in materia di qualità, sicurezza e conformità dei prodotti.

Ohri ha proseguito: “La nostra collaborazione con Molteni ci consente di servire efficacemente la comunità medica italiana mantenendo i più elevati standard attesi in un ambiente farmaceutico regolamentato. Con la continua evoluzione della domanda di cannabis terapeutica, Tilray Medical Italia è nella posizione ideale per sostenere in modo responsabile lo sviluppo del mercato”.

Tilray Medical Italia fornisce cannabis terapeutica di grado-farmaceutico alle farmacie di tutta Italia. I prodotti sono disponibili su prescrizione medica in conformità con le normative del Ministero della Salute italiano.

Ad oggi, il portafoglio prodotti di Tilray Medical Italia comprende:

Fiori di cannabis terapeutica:

Fiori di cannabis con THC al 25%

Fiori di cannabis con THC al 18%

Fiori di cannabis con THC al 9%/CBD al 9%



Olio di cannabis terapeutico:

THC10:CBD10 (25 ml)

THC10:CBD10 (100 ml)

THC25:CBD25 (25 ml)

THC5:CBD20 (25 ml)

THC20:CBD6 (25 ml)

THC25 (25 ml)

Queste offerte forniscono una selezione completa di terapie certificate EU-GMP pensate per soddisfare le diverse esigenze dei pazienti.

Parte della più ampia strategia europea di Tilray Medical

Il lancio di Tilray Medical Italia segue la più ampia strategia di Tilray di unificare le sue attività nel settore della cannabis terapeutica sotto un unico marchio/azienda medica globale, sfruttando le competenze condivise in Europa e in altri mercati internazionali. Tilray Medical ha servito oltre 20 Paesi con programmi consolidati di cannabis terapeutica, lavorando a stretto contatto con le autorità di regolamentazione, gli operatori sanitari e i partner di ricerca per promuovere terapie a base di cannabinoidi basate su prove scientifiche.

Tilray Brands continua a concentrarsi su una crescita strutturata e conforme nei mercati medicali regolamentati, ponendo al centro del proprio approccio la sicurezza dei pazienti, l'integrità scientifica e la sostenibilità a lungo termine.

Informazioni su Tilray Medical

Tilray Medical si dedica a migliorare la vita e a promuovere la dignità dei pazienti attraverso un accesso sicuro e affidabile a un portafoglio globale di marchi di cannabis terapeutica tra cui Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios e Navcora. Tilray è passata dall'essere tra le prime aziende a ottenere in Canada la licenza per la produzione di cannabis terapeutica a realizzare in Europa i primi impianti certificati GMP, prima in Portogallo e poi in Germania. Oggi, Tilray Medical è uno dei più grandi fornitori di cannabis terapeutica per pazienti, medici, ospedali, farmacie, ricercatori e governi in 20 paesi e in cinque continenti.

Per maggiori informazioni su Tilray Medical, visitare Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada e Tilray Medical Australia-New Zealand.

Informazioni su Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (“Tilray”) (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) è un’azienda leader mondiale nel settore dei prodotti confezionati per il consumo, il benessere e il tempo libero, con presenza in Canada, Stati Uniti, Europa, Australia e America Latina. Sta rivoluzionando il mondo della cannabis, delle bevande, del benessere e dell'intrattenimento, migliorando la vita delle persone attraverso momenti di connessione. La missione di Tilray è affermarsi come azienda leader nel settore del lifestyle premium con un portafoglio di marchi e prodotti innovativi che suscitano emozioni positive e creano esperienze memorabili. La piattaforma senza precedenti di Tilray supporta oltre 40 marchi in oltre 20 paesi, offrendo una gamma completa di prodotti a base di cannabis, alimenti a base di canapa e bevande artigianali.

Per maggiori informazioni su come stiamo migliorando vite attraverso momenti di connessione, visitare il sito Tilray.com e seguire @Tilray su tutte le piattaforme social.

Informazioni su Molteni Farmaceutici

Molteni Farmaceutici è un'azienda farmaceutica italiana leader nel settore delle soluzioni terapeutiche per la gestione del dolore e della dipendenza da farmaci. Fondata nel 1892 con sede a Firenze, Italia. Grazie alle proprie capacità produttive, di ricerca e sviluppo, normative, di supply chain e commerciali, è in grado di coprire un'ampia area di distribuzione in Europa e in tutto il mondo, con attività in oltre 40 Paesi.

Dichiarazioni previsionali

Alcune affermazioni contenute in questa comunicazione, che non riguardano fatti storici, costituiscono informazioni prospettiche o dichiarazioni previsionali (congiuntamente, le “dichiarazioni previsionali”) ai sensi delle leggi sui titoli canadesi e nel significato della Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, e sono intese a rientrare nella “safe harbor” prevista da tali sezioni e da altre leggi applicabili. Le dichiarazioni previsionali possono essere contraddistinte da termini quali “previsione”, “futuro”, “dovrebbe”, “potrebbe”, “consentire”, “potenziale”, “contemplare”, “credere”, “prevedere”, “stimare”, “pianificare”, “aspettarsi”, “intendere”, “può”, “proiettare”, “sarà”, “sarebbe” e le forme negative di questi termini o espressioni simili, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano queste parole identificative. Per giungere alle conclusioni contenute nelle dichiarazioni previsionali riportate nella presente comunicazione sono stati utilizzati alcuni fattori, stime, obiettivi, proiezioni o ipotesi di natura sostanziale. Le dichiarazioni previsionali includono dichiarazioni relative alle nostre intenzioni, convinzioni, proiezioni, prospettive, analisi o aspettative attuali riguardanti, tra l'altro, la capacità della Società di commercializzare prodotti nuovi e innovativi in tutto il mondo. Molti fattori potrebbero determinare che i risultati effettivi, le prestazioni o i traguardi siano sostanzialmente diversi rispetto a quanto previsto dalle dichiarazioni previsionali, e altri rischi e incertezze attualmente non noti alla Società o ritenuti da essa non rilevanti potrebbero inoltre causare che i risultati o gli eventi reali differiscano sostanzialmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali qui contenute. Le dichiarazioni- previsionali contenute nella presente comunicazione includono anche affermazioni relative al posizionamento di mercato dell'azienda, alla sua capacità di soddisfare la domanda in continua evoluzione di cannabis terapeutica in contesti farmaceutici regolamentati e alle aspettative relative all'efficacia delle partnership strategiche, compresa la collaborazione dell'azienda con Molteni a sostegno dello sviluppo del mercato italiano della cannabis terapeutica. Per una discussione più dettagliata di questi rischi e di altri fattori, consultare l'ultimo modulo informativo annuale depositato da Tilray e la relazione annuale sul modulo 10-K (e altre relazioni periodiche depositate presso la SEC) di Tilray redatta per la SEC e disponibile su EDGAR. Le dichiarazioni previsionali contenute nella presente comunicazione sono formulate alla data della stessa e la Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente tali dichiarazioni previsionali al fine di riflettere nuove informazioni, eventi successivi o altro, salvo quanto richiesto dalle leggi applicabili in materia di titoli.

Per ulteriori informazioni:

Media: news@tilray.com

Relazioni con gli investitori: investors@tilray.com