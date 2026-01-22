Lancement d’un projet de recherche sur la modélisation des risques climatiques favorisant la sécurité financière du Canada

OTTAWA, Ontario, 22 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien des actuaires (ICA) est fier de collaborer à un projet de recherche sur le climat dirigé par l’Université du Québec à Montréal (UQAM), avec un financement du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Ce projet, intitulé Modélisation des risques liés au climat à l’aide de modèles statistiques et climatiques conçus pour les institutions financières canadiennes, vise à renforcer la résilience financière du Canada face aux risques associés aux changements climatiques.

Dirigé par Mathieu Boudreault, FICA, titulaire de la Chaire de recherche en sciences actuarielles et climatiques (ClimACT) et professeur au Département de mathématiques de l’UQAM, le projet combine la science actuarielle et la modélisation climatique afin d’affronter les risques croissants liés aux inondations, aux feux de forêt et à d’autres risques climatiques tels que le risque de transition. L’ICA apportera une contribution en nature jusqu’en mars 2030, notamment en soutenant la supervision du projet, l’intégration des connaissances et la sensibilisation au sein de la profession actuarielle.

« Ce projet de recherche témoigne de notre engagement à faire progresser la science du climat et à servir l’intérêt public, a déclaré Angelita Graham, FICA et présidente de l’ICA. En associant l’expertise actuarielle à la modélisation climatique, nous pouvons aider les gouvernements, les institutions financières, les régimes de retraite et la société à mieux se préparer aux défis à venir. »

Le projet, se chiffrant à près de 1,6 million $, a obtenu 1,05 million $ en subventions du CRSNG. Un montant additionnel de 525 000 $ sera fourni par la ClimACT de l’UQAM, qui est financée par trois des plus importantes sociétés d’assurances IARD au Canada, à savoir Co-operators, Definity et Intact.

En prenant part à ce projet de recherche, l’ICA démontre son engagement envers la collaboration interdisciplinaire et l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes pour faire face aux risques liés aux changements climatiques, tout en jouant un rôle de premier plan dans la conception d’outils et de conseils à l’intention des actuaires, des institutions financières et des décideurs publics.

