Nilörngruppens klimatmål validerade av Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiative (SBTi) har godkänt Nilörngruppens vetenskapligt baserade klimatmål för minskning av växthusgasutsläpp.

– Vi är stolta över att våra klimatmål har validerats av SBTi. Detta är en strategiskt viktig milstolpe som stärker Nilörns position som en ledande aktör inom hållbarhet i den globala etikett- och tillbehörsindustrin. Godkännandet är en central del av vårt transparenta och trovärdiga hållbarhetsprogram och visar vår ambition att stödja kunder i deras arbete med att minska utsläppen. Att uppfylla dessa höga standarder hjälper oss att möta ökande kundkrav, säger Krister Magnusson, VD för Nilörngruppen AB.

– Att säkerställa att våra klimatmål uppfyller SBTi:s krav har varit ett gemensamt arbete. Valideringen visar vårt engagemang för transparens och ansvarstagande. Jag är stolt över att ha bidragit till att Nilörn nått denna viktiga milstolpe, säger Mridu Surendran, ESG Compliance Coordinator.

Nilörns validerade klimatmål

Nilörngruppen AB åtar sig att:

Minska absoluta scope 1- och 2-utsläpp med 63,0 % till 2035 från basår 2024.

Minska absoluta scope 3-utsläpp med 37,7 % under samma tidsperiod.

Minska absoluta scope 3 FLAG-utsläpp med 50 % till 2035 från basår 2024.**





Nilörngruppen åtar sig även att eliminera avskogning i sina primära råvaror senast 31 december 2025.

**Klimatmålen inkluderar även FLAG-utsläpp och upptag. FLAG (Forest, Land and Agriculture) avser utsläpp och upptag från markbaserade aktiviteter som skogsbruk, markanvändning och jordbruk.

Mer information finns i SBTi:s valideringsrapport för Nilörngruppen AB.

Om SBTi

SBTi är ett samarbete mellan CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Initiativet definierar och främjar bästa praxis för vetenskapligt baserad målsättning och bedömer företags klimatmål oberoende. SBTi utvecklar standarder, verktyg och vägledning som gör det möjligt för företag och finansiella institutioner att vidta trovärdiga klimatåtgärder.

https://sciencebasedtargets.org/

Generellt om Nilörngruppen

Nilörngruppen är ett globalt företag, grundat på 1970-talet, med expertis inom hur man adderar värde för varumärken genom varumärkesbyggande och design i form av etiketter, förpackningar och accessoarer, främst till kunder inom mode- och klädindustrin. Nilörngruppen erbjuder kompletta, kreativa och skräddarsydda koncept inom varumärkesbyggande, design, produktutveckling och logistiklösningar. Koncernen verkar genom sina egna företag i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Portugal, Hongkong, Indien, Turkiet, Kina, Bangladesh, Italien, Schweiz, Vietnam, USA, Pakistan, Sri Lanka och Nederländerna. Se även: www.nilorn.se

