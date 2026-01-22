CRCAM du Languedoc : Mise à disposition de l'avis financier au 31 décembre 2025

Crédit Agricole du Languedoc : avis financier au 31/12/2025

L’avis financier au 31/12/2025 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22/01/2026.

Ce document en version française est consultable sur le site Internet du Crédit Agricole du Languedoc : rubrique "Votre Caisse Régionale"/"Communiqués" ou sur le lien suivant :

https://www.credit-agricole.fr/ca-languedoc/particulier/informations/informations-reglementees.html

