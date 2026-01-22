“ControlUp for MSPs”: Neues Angebot für Managed Service Provider

SAN FRANCISCO, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit ControlUp for MSPs führt ControlUp ein speziell auf die Anforderungen von Managed Service Providern (MSPs) zugeschnittenes Angebot ein. Kernstück ist eine mandantenfähige, skalierbare Plattform, die alle für das Management von Endpunkten entscheidenden Funktionen bündelt, angefangen vom Echtzeit-Monitoring über Automatisierung bis hin zur flexiblen Verwaltung von Lizenzen. Flankierend startet der führende Anbieter im Bereich Digital Employee Experience (DEX) Management ein Partnerprogramm, das MSPs optimierte Preismodelle sowie Go-to-Market-Unterstützung bietet.

Herausforderungen von MSPs im Fokus

ControlUp for MSPs wurde entwickelt, um Partner aus diesem Segment dabei zu unterstützen, eine ganze Bandbreite an Herausforderungen besser zu meistern. Hierzu gehören Margendruck, der Mangel an IT-Fachkräften, der schnelle technologische Wandel, hohe Kundenerwartungen sowie steigende Sicherheits- und Compliance-Anforderungen. Die Zusammenführung und Bereitstellung zahlreicher Tools in einer einzigen Plattform ermöglicht es MSPs, ihre Servicequalität zu verbessern, sich über ihr Angebot zu differenzieren und profitabel zu wachsen.

DEX gemacht für MSPs

Im Zentrum des Angebots steht der Tenant Manager, eine mandantenfähige Konsole, die MSPs eine zentrale Sicht auf alle Kundenumgebungen über physische Geräte, VDI, DaaS und Cloud-Workspaces hinweg bietet. Des Weiteren können sie zu einzelnen Mandanten wechseln, diese im Detail analysieren, Probleme in Echtzeit beheben sowie die Neueinrichtung und das Management von Kundenumgebungen standardisieren. Um die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen, stehen Onboarding-Assistenten und vorkonfigurierte Best-Practice-Vorlagen zur Verfügung, sodass sich neue Umgebungen stets nach bewährten, reproduzierbaren Mustern aufsetzen lassen. Dies reduziert die Einarbeitungszeit für neue Kunden und Techniker und gewährleistet, dass jeder Mandant von Beginn an für proaktives Monitoring und Fehlerbehebung konfiguriert ist. Ein gemeinsamer Lizenzpool ermöglicht es zudem, Kapazitäten je nach Bedarf flexibel zwischen Kunden zu verschieben, statt sie fest an bestimmte Mandanten zu binden. Dies beschleunigt das Onboarding, vereinfacht Testphasen, skaliert mit wachsenden Gerätebeständen und erleichtert die Lizenzverwaltung.

Monitoring, Remote Management und Automatisierung

Mit ControlUp für MSPs stehen Echtzeitinformationen zu Endgeräten, Anwendungen, Netzwerken und virtuellen Desktops zur Verfügung. MSPs können Engpässe schnell identifizieren, Monitoring-Lücken schließen und dank sofort verfügbarer Diagnosedaten die durchschnittliche Lösungszeit (MTTR) deutlich verkürzen.

Automatisierung spielt dabei eine zentrale Rolle. Proaktive Fehlerbehebung und Warnmeldungen helfen, häufig auftretende Probleme zu beheben, bevor sie von Endanwendern bemerkt werden. Workflow-Automatisierung und virtuelle Expertenanleitungen unterstützen L1-Supportteams – und in einigen Fällen sogar die Endanwender selbst – dabei, wiederkehrende Störungen eigenständig zu lösen. Dieser „Shift-Left"-Ansatz senkt das Ticketaufkommen, verbessert die MTTR und entlastet erfahrene Techniker, die sich dadurch stärker auf strategische Aufgaben konzentrieren können.

Integrierte Remote-Management- und Kontrollfunktionen ermöglichen MSPs, Probleme sowohl auf verwalteten als auch auf nicht verwalteten Geräten zu diagnostizieren und zu beheben. Patch-Management, Schwachstellenanalysen und Mechanismen zur Vermeidung von Konfigurationsabweichungen tragen dazu bei, Kundenumgebungen sicher, regelkonform und konsistent zu halten.

Datengestützte Dienste und neue Umsatzchancen

Mit ControlUp für MSPs können Dienstleister über klassische Break-Fix-Modelle hinausgehen und datengestützte Services anbieten. DEX-Scores und KPIs ermöglichen die Einführung von Experience Level Agreements, sodass MSPs nicht nur die Infrastrukturverfügbarkeit, sondern auch die Qualität der digitalen Nutzererfahrung darstellen können.

Das Device-Lifecycle-Management liefert Echtzeit- und historische Daten, auf deren Basis sich fundierte Entscheidungen zu Hardware-Erneuerungen treffen lassen. Auf diese Weise lassen sich unnötige Upgrades und Notfall-Ersatzbeschaffungen vermeiden. Software-Asset-Analysen zeigen ungenutzte Lizenzen und wenig ausgelastete Ressourcen auf, sodass MSPs Kundenausgaben senken und den finanziellen Mehrwert ihrer Services klar nachweisen können.

Auch Compliance- und Nachhaltigkeitsinitiativen sind abgedeckt. MSPs können Compliance-Berichte bereitstellen. Diese unterstützen Kunden, sich an CIS-Benchmarks und anderen Branchenstandards ohne eigene Arbeit auszurichten. Ergänzend liefern Nachhaltigkeitsberichte Daten zum Energieverbrauch und CO₂-Fußabdruck von Endgeräten.

Investitionsschutz durch offene Integration

ControlUp für MSPs ergänzt bestehende Tool-Landschaften. Integrationen mit ITSM-Plattformen wie ServiceNow und Freshworks stellen sicher, dass Warnmeldungen und Analysen direkt in vorhandene Ticketing- und Workflow-Prozesse einfließen. Darüber hinaus erweitert die Plattform führende Endpoint-Management- und Workspace-Lösungen wie Microsoft Intune, Jamf, Azure Virtual Desktop und Windows 365.

Vorteile des MSP-Partnerprogramms

ControlUp begleitet den technischen Rollout mit der Einführung eines eigenen MSP-Partnerprogramms. Dieses ist auf die Vertriebs-, Bereitstellungs- und Wachstumsmodelle von Serviceprovidern ausgelegt. Enthalten sind MSP-spezifische Lizenzierungs- und Preismodelle, darunter gestaffelte und mehrjährige Optionen, sodass Margen geschützt sind. Gleichzeitig ermöglichen sie eine skalierbare Erweiterung der Nutzerzahlen.

Partner profitieren zudem von kostenlosem Zugang zu ControlUp Academy-Schulungen, technischem Enablement und vertriebsunterstützenden Materialien, die speziell auf MSP-Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Darüber hinaus unterstützt ControlUp MSP-Partner mit Marketing- und Lead-Generierungs-Maßnahmen, darunter Co-Branding-Inhalte, Kampagnenmaterialien, Vorlagen für Pressemitteilungen bei Produkteinführungen sowie direkten Kontakt zu ControlUp-Experten für gemeinsame Webinare und Veranstaltungen. Spezialisierte Partner- und Vertriebsteams unterstützen MSPs dabei, neue Chancen schneller in messbaren Mehrwert umzusetzen.

Zitate

„Wir haben uns für ControlUp entschieden, weil das Unternehmen eine zukunftsorientierte Vorstellung davon hat, was moderne DEX-Lösungen leisten können und sollten. Die Geschwindigkeit, mit der das Unternehmen nützliche und durchdachte Funktionen hinzufügt, die in anderen Remote-Monitoring- und Management-Plattformen nicht zu finden sind, ist erfrischend. ControlUp ist für uns mehr als nur ein Anbieter, sie sind ein echter Partner. Etwas, das unsere bisherigen RMM-Anbieter nie erreicht haben. Mit der All-in-One-Plattform von ControlUp stellen wir Anwender an erste Stelle, unterstützen das Arbeiten im Homeoffice, profitieren von einer KI-gestützten Roadmap, erhalten eine robuste Patch-Kontrolle und nutzen eine Plattform, die für die Zukunft ausgelegt ist.“

Eric Egolf, CEO, CIO Solutions

„Unser neues Angebot soll MSPs dabei unterstützen, Marktdruck in Chancen zu verwandeln ControlUp für MSPs ermöglicht unseren Partnern, intelligente IT-Management-Services bereitzustellen. Dies führt zu einer besseren Kundenerfahrung, vereinfacht Abläufe und eröffnet neue wiederkehrende Umsätze. Dabei integriert sich die Plattform nahtlos mit den Tools, auf die sie bereits setzen.“

Julia Scully, Head of Global Channel Sales, ControlUp

Einführung und Informationen

ControlUp für MSPs wird weltweit im Rahmen einer Reihe speziell für Managed Service Provider konzipierter Veranstaltungen vorgestellt. Hierzu zählen regionale Partner-Summits und Webinare in Nordamerika, EMEA und APAC. Interessierte MSPs können sich hier informieren.

Über ControlUp

ControlUp zählt zu den führenden DEX-Anbietern. Die leistungsstarke Plattform des Unternehmens, entwickelt für das moderne Arbeitsplatzmanagement, bündelt Lösungen für die digitale Mitarbeitererfahrung und den IT-Betrieb unter einem Dach. Durch die Kombination aus Echtzeit-Monitoring, intelligenten Einblicken und proaktiver Fehlerbehebung beschleunigt ControlUp den Wechsel hin zum autonomen Endpunktmanagement (Autonomous Endpoint Management / AEM). Dies ermöglicht IT-Teams, Probleme zu lösen, bevor sie die Mitarbeitenden in ihrer Produktivität beeinträchtigen, Abläufe zu vereinfachen und Komplexität zu beherrschen, ohne zahlreiche Einzellösungen einsetzen zu müssen. Um ihre Technologie zuverlässig zu betreiben, vertrauen nahezu 2.000 Organisationen auf ControlUp – darunter mehr als ein Drittel der Fortune-100-Unternehmen. Mit ControlUp arbeitet die IT intelligenter, die Mitarbeitenden bleiben produktiv und der Arbeitsplatz läuft reibungslos. Weitere Informationen: https://www.controlup.com/de/ .