Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin finalise l’acquisition de Cooley Group

et crée un leader mondial des tissus enduits industriels

Michelin a finalisé aujourd'hui l'acquisition du groupe Cooley, selon les conditions annoncées le 2 janvier 2026, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la transaction.

Une bonne adéquation stratégique, les deux entreprises partageant le même engagement en faveur de l'innovation et des produits de haute qualité, tout en opérant dans des zones géographiques complémentaires.

Acquisition financée par la trésorerie disponible, préservant ainsi la solide situation financière de Michelin.





Célébrant son 100e anniversaire en 2026 et ayant son siège à Rhode Island (États-Unis), Cooley est mondialement reconnue pour son expertise dans les tissus enduits polymères haute performance. L’entreprise est intégrée verticalement, avec des capacités en tissage, tricotage et extrusion de polymères.

Cooley conçoit et fabrique des solutions polymères innovantes et durables pour un large panel d’applications, notamment les dispositifs médicaux, l’étanchéité, la rétention d’eau et de produits chimiques, ainsi que d’autres solutions critiques environnementales.

L’entreprise emploie 300 personnes. Elle opère principalement en Amérique du Nord, où elle possède quatre usines (trois aux États-Unis et une au Canada). En 2025, Cooley a déclaré un chiffre d'affaires de 168 millions de dollars.

