VICAT - Bilan contrat de liquidité au 31/12/2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2025

entre VICAT et Kepler Cheuvreux

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VICAT à Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié à la date du 31/12/2025 :

9 539 titres

3 892 143,0 euros en espèces.

Il est rappelé que Natixis Oddo BHF était teneur du contrat jusqu’au 31/03/2025 et que, lors de la mise en place du contrat chez Kepler Cheuvreux le 01/04/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

17 619 titres

3 172 168,3 euros en espèces.

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

3 879 transactions à l'achat

4 242 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

589 134 titres et 37 628 667,2 euros à l'achat

583 055 titres et 37 424 565,1 euros à la vente.

Contacts

Relations Investisseurs

Pierre PEDROSA

Tél : +33 (0)6 73 25 98 06

pierre.pedrosa@vicat.fr Presse

Raphael Hinninger

Tél : +33 (0)7 61 74 86 52

raphael.hinninger@vicat.fr

À propos du groupe Vicat

Depuis 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice. Avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie près de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3 884 millions d’euros en 2024. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

