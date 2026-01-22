ZenaTech avanza su plataforma patentada de hardware de computación cuántica para aplicaciones de defensa, seguridad nacional y gobierno

VANCOUVER, Columbia Británica, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con IA (Inteligencia Artificial), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, ofrece una actualización de avances de su iniciativa para desarrollar una plataforma patentada de hardware de computación cuántica que permita soluciones de autonomía con IA potentes y seguras para aplicaciones de defensa, seguridad nacional y el gobierno de Estados Unidos. La empresa ha identificado los principales requisitos tecnológicos y a los proveedores, y actualmente está enfocada en la adquisición de componentes esenciales para el ensamblaje de su primer modelo prototipo de computadora cuántica. Actualmente la empresa prevé que el prototipo cuántico de cinco qubits esté completo y operativo más adelante en 2026. Se espera que el hardware sea una plataforma de computación escalable diseñada para procesar y analizar grandes y complejos conjuntos de datos, incluyendo los generados por los drones ZenaDrone y enjambres de drones de la empresa, proporcionando perspectivas procesables en tiempo real y soporte de decisiones para aplicaciones militares y gubernamentales.

“Crear nuestro propio prototipo de computadora cuántica es un paso fundamental importante para tener una plataforma verticalmente integrada, diseñada para gestionar los enormes volúmenes de datos generados por nuestros sistemas de drones y para respaldar las capacidades de inteligencia de misión crítica que exigen las fuerzas de defensa modernas”, dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. “Estamos desarrollando una plataforma tecnológica para fortalecer las operaciones autónomas en entornos disputados, mejorar la seguridad y la resiliencia, y posicionar a ZenaTech para oportunidades de defensa más amplias y a largo plazo que se alinean con las prioridades globales de defensa”.

La plataforma prototipo de computación cuántica también está destinada a respaldar aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial (IA) en todo el portafolio de investigación y desarrollo de la compañía. Estas incluyen el proyecto Eagle Eye, enfocado en aplicaciones avanzadas de defensa con IA que operan a través de Zena AI, el centro avanzado de IA de la compañía ubicado en Baton Rouge; Clear Skies, su proyecto de pronóstico meteorológico avanzado y gestión de incendios forestales; y Sky Traffic, un proyecto enfocado en la gestión avanzada del tráfico.

Los drones autónomos con IA desempeñan un papel fundamental en las misiones ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) de defensa, proporcionando conciencia situacional rápida y segura. Las aplicaciones incluyen la vigilancia persistente de fronteras, bases y costas; el reconocimiento de áreas peligrosas o de difícil acceso mediante drones individuales o enjambres coordinados; la detección y el seguimiento automatizados de amenazas como vehículos, embarcaciones o movimientos de tropas; la habilitación para que los comandantes identifiquen y prioricen objetivos con rapidez; y el análisis posterior a la misión para evaluar cambios en el entorno operativo. Aprovechando la computación cuántica, la compañía trabaja para mejorar la capacidad de procesar y analizar conjuntos de datos complejos y a gran escala en tiempo real, optimizando la detección de amenazas, la inteligencia operativa y el soporte de decisiones en entornos de defensa dinámicos.

La computación cuántica es un campo emergente de la informática de vanguardia que utiliza las propiedades únicas de la mecánica cuántica para resolver problemas más allá de las capacidades de incluso las computadoras clásicas más potentes. La computación cuántica permite el procesamiento de problemas matemáticos de enorme complejidad y de conjuntos de datos en tiempo real, como los datos recopilados por sensores de enjambres de drones, a velocidades varios órdenes de magnitud superiores.

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda conforme a la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones, el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "hará", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluyendo sus productos de drones; ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente previstos, las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y los riesgos de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la emisión de capital o compromisos de deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech; y otros riesgos e incertidumbres relacionados que se describen bajo el título “Factores de Riesgo” en los Formularios F-1, 20-F y otros informes presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), disponibles a través de EDGAR en el sitio web de la SEC en, www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. En consecuencia, se recomienda a los lectores‎ no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.