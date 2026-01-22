Nouveau financement de 244,4 millions d’euros permettant d’allonger la maturité de la dette et rembourser par anticipation l’échéance de 2026

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a signé le 30 décembre 2025 un nouveau crédit corporate de 244 millions d’euros auprès d’un consortium de 12 banques. Ce nouveau crédit refinance et étend, par anticipation les crédits corporate arrivant à échéance en 2026. De plus, il accompagne la mise en œuvre du plan SPRING annoncé en septembre 2025. Le crédit est en cours de syndication. Elle pourrait permettre d‘augmenter son montant total au-delà des 244 millions d’euros.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, déclare « Ce financement syndiqué permettra de renforcer notre flexibilité financière pour accompagner la mise en œuvre de notre plan SPRING, dont l’objectif est d’autofinancer la croissance et réduire progressivement le niveau d’endettement. Cette opération témoigne également de la confiance de nos partenaires bancaires que nous remercions chaleureusement. »

Ce financement syndiqué de 244,4 millions d’euros, d’une maturité de 3 ans, extensible partiellement à 5 ans, est composé d’un crédit renouvelable de 146,6 millions d’euros et d’un prêt à terme de 97,7millions d’euros. Le crédit renouvelable bénéficie d’une swingline1. Le prêt à terme est assorti de clauses de remboursements anticipés, en cohérence avec les priorités définies dans le cadre du plan SPRING (autofinancement de la croissance et désendettement progressif), tout en renforçant la flexibilité financière du Groupe.

Ce financement bénéficie de conditions financières optimisées et contribue à allonger la maturité moyenne de la dette du Groupe, en ligne avec la politique de gestion financière disciplinée de Voltalia.

Ce crédit syndiqué finance des activités contribuant à l'atténuation du changement climatique, conformément à la taxonomie européenne et alignées sur les objectifs de décarbonation. Le taux d’intérêt de ce financement « à impact » est bonifié si les objectifs de performance extra-financière suivants sont atteints : performance santé et sécurité au travail, réduction des émissions de CO 2 et co-utilisation des sols. En tant qu’Entreprise à Mission, Voltalia souhaite que ses partenaires, notamment bancaires, accompagnent ses objectifs extra-financiers.

L’opération a été arrangée avec un pool diversifié d’institutions financières de premier plan, françaises et internationales - Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banco Santander, BNP Paribas, Bred Banque Populaire, Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Ile-de-France, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, Goldman Sachs Bank Europe SE et Natixis, témoignant de la confiance accordée à Voltalia, à la solidité de son modèle d’affaires et à ses perspectives de croissance à long terme.

CACIB est Agent de la documentation, BNP Paribas est Coordinateur RSE et Natixis est Agent du crédit.

Voltalia a été accompagné sur cette opération par King & Spalding et Redbridge Debt & Treasury Advisory. Les prêteurs ont été conseillés par Ashurst.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025, le 28 janvier 2026 (après bourse)



A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings.

1 La swingline permet de procéder à des tirages hebdomadaires.







