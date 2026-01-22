Technip Energies annonce la date de publication des résultats financiers de l’exercice 2025 et de sa conférence téléphonique

Technip Energies (PARIS : TE) publiera ses résultats financiers pour l’exercice 2025 le jeudi 26 février 2026 à 07h30 CET. La société organisera une conférence téléphonique sur les résultats le même jour, à 13h00 CET.

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 1 70 91 87 04 Royaume-Uni : +44 1 212818004 Etats-Unis : +1 718 7058796 Code de conférence : 880901

L'événement sera diffusé simultanément sur notre site internet via un webcast et sera accessible via le lien suivant : T.EN FY 2025 Webcast

Pour écouter le webcast, veuillez-vous inscrire sur notre site internet au moins 10 minutes avant le début de la conférence. Le webcast sera disponible sur demande peu de temps après la fin de la conférence.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

Contacts

Relations investisseurs Relations médias

Phillip Lindsay Jason Hyonne

Vice-président Relations Investisseurs Responsable Relations presse & Réseaux sociaux

Tel: +44 207 585 5051 Tel: +33 1 47 78 22 89

Email: Phillip Lindsay Email: Jason Hyonne

