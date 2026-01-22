Sword Group | Résultats du 4ème Trimestre 2025

Résultats du 4ème Trimestre 2025

Chiffre d’Affaires Consolidé : 90,8 M€

Croissance Organique (1) : +12,2 %

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre et à taux de change constants

PRINCIPAUX CHIFFRES

Le chiffre d’affaires consolidé du 4ème trimestre 2025 est de 90,8 M€, en progression de +12,2 % à périmètre et taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2024.

La marge d’EBITDA est de 12,0 % soit 10,9 M€.

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2025 est de 357,7 M€, en progression de +12,3 % à périmètre et taux de change constants par rapport au 31 décembre 2024.

La marge d’EBITDA quant à elle est de 12,0 % soit 42,9 M€.



ANALYSES

L’exercice 2025 se conclut sur des résultats conformes à nos engagements, portés par une croissance à deux chiffres et un niveau d’EBITDA en ligne avec nos objectifs.

Cette performance confirme la solidité de notre modèle et la régularité de notre exécution tout au long de l’année.

Au quatrième trimestre, l’activité s’est inscrite dans la continuité des tendances observées depuis le début de l’exercice, maintenant un niveau d’activité stable et maîtrisé.

De nouvelles signatures récentes ont permis d’augmenter notre backlog, notamment au Royaume‑Uni, au Benelux et en Espagne. Le backlog représente aujourd’hui 21,7 mois comparé au chiffre d’affaires du budget 2026.

Ces contributions renforcent la visibilité sur nos activités pour les exercices à venir.

PERSPECTIVES

Le budget 2026 prévoit une croissance organique de 12 %.

La cession de la société Tipik devra être compensée par des opérations de croissance

externe.

AGENDA

La réunion annuelle de présentation des résultats 2025 et de la trajectoire 2026 se tiendra le 12 mars à Paris

Agenda

12/03/26 : Réunion de Présentation des Résultats Annuels 2025, 10 heures, Paris

23/04/2026 : Résultats du 1er Trimestre 2026

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 600+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

