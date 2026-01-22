eGain kündigt Solve 26 London an: Führende Konferenz zum Thema KI-gestütztes Wissensmanagement für die Automatisierung des Kundenerlebnisses

SUNNYVALE, Kalifornien, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation, ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und Kundenerfahrung, hat heute die Konferenz „Solve 26 London” angekündigt, auf der untersucht wird, wie Unternehmen KI-gestütztes Wissen nutzen, um messbare Geschäftsergebnisse und erfolgreiche KI-Implementierungen in großem Maßstab zu erzielen. Das Event findet vom 6. bis 7. Mai 2026 im Sofitel London Heathrow statt.

Während Unternehmen mit dem Produktivitätsparadoxon der KI zu kämpfen haben – bei dem erhebliche KI-Investitionen keinen ROI erzielen –, befasst sich Solve 26 London mit dem entscheidenden fehlenden Glied: vertrauenswürdiges, KI-gestütztes Wissensmanagement. Die Konferenz wird aufzeigen, wie führende Unternehmen durch bewährte Frameworks, praktische Implementierungen und innovative Technologien die wesentlichen Grundlagen für den Erfolg der CX-Automatisierung schaffen.

„Zuverlässiges Wissen ist der Grundstein für den erfolgreichen Einsatz von KI“, erklärt Ashu Roy, CEO der eGain Corporation. „Solve 26 London vereint Fachleute, Technologien und Methoden, die die Art und Weise verändern, wie Global-2000-Unternehmen Kundenerlebnisse automatisieren und dabei Genauigkeit, Compliance und messbaren ROI gewährleisten. Hier trifft Theorie auf Praxis.“

Zu den Höhepunkten der Konferenz gehören:

Kundenerfolgsgeschichten: Führungskräfte führender Unternehmen berichten, wie sie mithilfe von KI-gestützter Wissensautomatisierung ihre Servicekosten um bis zu 75 % senken und gleichzeitig das Kundenerlebnis sowie die Arbeitserfahrung ihrer Mitarbeiter verbessern konnten. Zu den Referenten zählen Vertreter von Unternehmen wie EE, das die Plattform von eGain für KI-gestützte Suche, Content-Erstellung und nahtlose Integration mit Zendesk, Salesforce und SharePoint erfolgreich implementiert hat.

Produktinnovationen: Die Teilnehmer erhalten fachkundige Einblicke in die Lösungen und neuen Versionen von eGain, darunter:

AI Knowledge Hub – Die preisgekrönte Lösung von eGain zur Integration isolierter Unternehmensinhalte und Bereitstellung automatisierter, zuverlässiger Informationen

– Die preisgekrönte Lösung von eGain zur Integration isolierter Unternehmensinhalte und Bereitstellung automatisierter, zuverlässiger Informationen AI Agent – Agentische Lösungen, die auf vertrauenswürdigem Wissen basieren, zuverlässige Aktionen ausführen und automatisierte Customer Journeys ermöglichen

– Agentische Lösungen, die auf vertrauenswürdigem Wissen basieren, zuverlässige Aktionen ausführen und automatisierte Customer Journeys ermöglichen Composer – Werkzeuge zum Erstellen und Konfigurieren von agentenbasierten Abläufen, die präzise, konforme Antworten und Erfahrungen liefern



Praktisches Lernen: Drei spezielle Workshops bieten praktische, umsetzungsorientierte Schulungen:

Workshop zur KI-Wissensmethode

Workshop zu agentenbasierter KI

Entwickler-Workshop



Am ersten Tag (6. Mai) werden die Teilnehmer eine Grundsatzrede von Ashu Roy, CEO von eGain, Kundenpräsentationen, Produktübersichten, neue Produktvorstellungen und interaktive Produktdemonstrationen erleben.

Am zweiten Tag (7. Mai) können die Teilnehmer an Workshops teilnehmen, in denen sie sich intensiv mit den KI-gestützten Wissensmanagement-Tools, -Methoden und -Plattformen von eGain auseinandersetzen und praktische Erfahrungen sammeln können.

„Wir waren sehr beeindruckt von der eGain-Plattform, insbesondere von den nativen Funktionen rund um die KI-gestützte Suche und Inhaltserstellung sowie den sofort einsatzbereiten Integrationen mit Zendesk, Salesforce und SharePoint“, so Stacy Young, Senior Manager bei EE, einem eGain-Kunden und früheren Referenten der Solve-Konferenz.

Die Teilnahme an der Solve 26 London ist bei Anmeldung kostenlos, jedoch ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Um sich anzumelden oder weitere Informationen zum Event zu erhalten, besuchen Sie bitte: https://www.egain.com/egain-solve-26-london/

Über eGain

eGain ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Wissensmanagement und die Automatisierung von Kundenerlebnissen. Mit über 25 Jahren Erfahrung unterstützt eGain Unternehmen dabei, isolierte Inhalte zu integrieren, vertrauenswürdige Wissensabläufe zu automatisieren und durch bewährte Frameworks und Methoden einen messbaren KI-ROI zu erzielen. Global-2000-Unternehmen aus verschiedenen Branchen vertrauen auf die Lösungen von eGain, um ihren Kundenservice zu transformieren, Kosten zu senken und erfolgreiche KI-Implementierungen in großem Maßstab zu realisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.egain.com .